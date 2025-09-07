O jovem atacante Rayan, do Vasco, anunciou que vai se casar nas redes sociais durante essa sexta-feira (6), e os alguns torcedores cruzmaltinos tiraram uma conclusão curiosa: que o atacante estaria de saída do clube.

continua após a publicidade

No Instagram, o jovem anunciou que pediu sua namorada, Eduarda, em casamento, e que a noiva disse sim. Rayan, do Vasco, vive sua melhor temporada da carreira. O jogador subiu muito de produção depois da chegada do técnico Fernando Diniz.

➡️Web resgata fala de Hulk sobre destaque da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

Curiosamente, depois que Rayan, do Vasco, anunciou que vai se casar, alguns torcedores associaram isso a uma possível saída do jovem. O clube já recebeu muitas sondagens pelo jogador e o cenário preocupa os vascaínos. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Rayan fez o gol do Vasco contra o Operário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos torcedores e publicação de Rayan, do Vasco

Torcedores do Al-Hilal pediram contratação do jovem

São inúmeros os torcedores do Al-Hilal que entraram em um movimento para pedir a contratação do atacante Rayan, de 19 anos, um dos destaques do Vasco de Fernando Diniz. O jovem é atualmente o artilheiro do clube na Copa do Brasil e vem em crescente evolução com o técnico brasileiro. Torcedores do clube árabe consideram urgente a contratação da joia da Seleção Brasileira.

Depois da chegada de Fernando Diniz, Rayan, do Vasco, se tornou uma peça chave do time. Na ponta-direita, o jovem combina uma finalização muito potente, com boa habilidade e explosão física. Em dado momento da temporada, faltou ao time justamente um jogador com essas características.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fazendo dupla com Paulo Henrique pelo lado direito, Rayan, do Vasco, se tornou a maior válvula de escape da equipe. Mesmo com pouca idade, o jogador não se esconde da responsabilidade e se consolida, cada vez mais, como um jogador essencial para a equipe de São Januário.