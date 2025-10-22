Torcedores reagem à mosaico do Flamengo na Libertadores: 'Absurdo'
Rubro-Negro enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (22), no Maracanã
A torcida do Flamengo recebeu o time em campo para a partida contra o Racing, desta quarta-feira (22), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores, com um mosaico. Nas redes sociais, torcedores do clube reagiram ao feito dentro do estádio.
Os torcedores presentes no Maracanã ergueram papéis de forma ordenada assim que as equipes entraram em campo. A arte principal do mosaico carregava a frase "fé no Mengo", em tom de motivação para a partida contra a equipe argentina.
A repercussão da ação foi grande. Diversos internautas se manifestaram sobre a iniciativa da torcida rubro-negra. A grande maioria aprovou o gesto e elogiaram o clima e a festa dentro do Maracanã. Veja a repercussão abaixo:
