Atitude de John, ex-Botafogo, irrita torcida na web: ‘Tem que proibir’

Um ex-jogador do Botafogo visitou o CT Lonier, neste sábado (6), e a atitude incomodou boa parte da torcida alvinegra. Negociado com o Nottingham Forest, John aproveitou que veio ao Rio de Janeiro para agilizar a mudança e se despediu do elenco.

continua após a publicidade

O momento foi registrado nas redes sociais pelo lateral-esquerdo Marçal, que brincou sobre um possível retorno. Isso porque, em caso recente, Cuiabano também foi vendido ao Nottingham Forest, mas retornou por empréstimo até o fim do ano.

➡️Web resgata fala de Hulk sobre destaque da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

Apesar do clima amistoso entre os jogadores, a torcida ainda está na bronca com John, ex-Botafogo, desde o anúncio de sua saída. Veja abaixo a reação dos torcedores.

continua após a publicidade

John deixa o Botafogo rumo ao Nottingham Forest (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos torcedores com atitude de John, ex-Botafogo

Saída do goleiro

John deixou o Botafogo mesmo após afirmar que ficaria no clube para seguir construindo sua história. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o arqueiro, de 29 anos, chegou a ter saída engatilhada para o West Ham, também da Inglaterra, que recuou nos instantes finais da negociação. O atleta foi alvo de propostas e pediu para jogar na Premier League, tendo o desejo atendido por John Textor, dono da SAF.

Pelo Botafogo, John disputou 89 jogos. No Forest, ele irá reencontrar Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, companheiros no Glorioso até o mês de julho. Cuiabano também seria parte do reencontro, mas voltou por empréstimo até o final de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como peça de reposição de John, o Botafogo acertou a contratação do experiente Neto, de 36 anos, com passagens por Fiorentina, Juventus, Barcelona e Arsenal. Ele já tem duas partidas pelo Glorioso, contra Juventude e Bragantino, e conquistou duas vitórias.