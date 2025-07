Além do Fluminense, que segue na briga pelo título, o Brasil tem outro representante de destaque no Mundial de Clubes 2025: Ramon Abatti Abel (SC). Ao todo, seis árbitros brasileiros participam do torneio, entre principais e assistentes, mas Ramon tem sido o mais elogiado e, segundo especialistas, é cotado para apitar a final, caso o Fluminense não avance. A possibilidade de ter o árbitro na grande decisão do Mundial, agradou muitos internautas.

Árbitros brasileiros são destaque no Mundial

Representam o Brasil na arbitragem da competição Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) e Ramon Abatti Abel (Fifa/SC). Os dois estão na primeira prateleira do quadro da CBF e são cotados até mesmo para a decisão, caso clubes da Conmebol não estejam disputando, como revelou ao Lance! Rodrigo Martins Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

- O Wilton e o Ramon estão atuando lá da mesma forma que atuam aqui. Com correção, prevenção, com postura, presença física… mas o mais importante é que lá, eles não estão tendo o protagonismo que às vezes é dado ao árbitro no Brasil. Não é saudável. Às vezes, é uma superexposição. E quando nós vemos um Mundial desses, serve como reflexão para todos nós. Será que nós, buscando a superexposição do árbitro, estamos ajudando ou atrapalhando? Assim como o atleta, a superexposição vai fazer com que ele (árbitro) tenha uma pressão exagerada e uma queda de desempenho. Mas a participação deles está extraordinária, e eu diria para vocês que eles são cotados hoje para estarem entre os finalistas da competição - disse.

Ramon Abatti Abel foi o árbitro de Real Madrid x Borussia Dortmund pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

A equipe de arbitragem da Fifa para o Mundial e Clubes conta com 117 profissionais, sendo 35 árbitros, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo. Desses, além de Wilton e Ramon, também foram escalados os auxiliares Rafael Alves, Bruno Boschilia, Danilo Manis e Bruno Pires.