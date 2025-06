Com contrato até o dia 30 de junho, Neymar tem futuro incerto no Santos. Convivendo com diversas lesões desde o retorno ao Brasil, o camisa 10 só atuou em apenas 12 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Durante o programa 'Galvão e Amigos', Walter Casagrande criticou Neymar e Neymar Pai. Para o ex-jogador e comentarista, ambos 'não estão respeitando a história do clube'.

- Eu não acredito em uma palavra do Neymar Pai e do Neymar Jr. Os dois não estão respeitando a história do Santos Futebol Clube. Os dois estão pisando na história do Santos, o Santos não merece essa situação! Só vão conseguir fugir do rebaixamento se eles tiverem o mínimo de consciência e respeito pela história do clube e se sacrificar pra salvar. Até agora só ganharam dinheiro e não fizeram nada - disse Casagrande.

Neymar fora do Santos?

O contrato do camisa 10 com o Santos se encerra no dia 30 de junho. Ou seja, falta menos de um mês para o fim do vínculo. Até o momento, o clube ou o estafe do jogador não se pronunciaram sobre uma possível renovação contratual.

Neste cenário, o Pachuca, do México, passou a considerar a contratação do camisa 10 para se reforçar de forma temporária para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3), pelo jornal mexicano "Marca".

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O time mexicano ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.