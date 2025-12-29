Conteúdo Especial

O processo de recuperação de Neymar após a artroscopia no joelho esquerdo, realizada no último dia 22 de dezembro, tem chamado atenção não apenas pela disciplina do atacante, mas também pela tecnologia utilizada. Durante as últimas semanas, o camisa 10 tem mostrado em suas redes sociais detalhes da reabilitação, sempre acompanhado de equipamentos da AVA CR7, empresa brasileira especializada em recovery esportivo e que tem Cristiano Ronaldo como sócio e colaborador direto no desenvolvimento das soluções.

A previsão é que Neymar retorne aos treinos com bola em aproximadamente um mês, e a tecnologia da AVA CR7 tem papel central nesse processo. O método combina crioterapia, compressão e, em alguns casos, fotobiomodulação com LEDs terapêuticos, buscando acelerar a reabilitação, reduzir dores e minimizar riscos de novas lesões. A estratégia é amplamente utilizada no futebol de alto rendimento, especialmente em atletas submetidos a calendários intensos.

Na fase inicial, após uma cirurgia no joelho, o foco está no controle do inchaço e da dor, com o uso intensivo do aparelho Crio Sport, que alia frio e compressão. Paralelamente, a fisioterapia começa logo no primeiro dia após a cirurgia, priorizando movimentos suaves e a extensão completa do joelho. Com a evolução do quadro, entram em cena equipamentos como as LedBoots, que auxiliam na regeneração dos tecidos, potencializando os efeitos do trabalho fisioterápico convencional. O fortalecimento muscular e o retorno gradual às atividades são acompanhados de perto, com ajustes constantes nos protocolos conforme a resposta do atleta.

Neymar em recuperação com tecnologia de CR7 (Foto: Reprodução Instagram)

Da ligação inesperada à sociedade com CR7

A entrada de Cristiano Ronaldo como sócio da empresa brasileira AVA Nutri, rebatizada AVA CR7, começou em 2023 com uma ligação inesperada. Rodrigo Santana, fundador da marca, estava no Brasil quando recebeu um telefonema de Marcelo Garcia, preparador físico do craque português. O recado foi direto: Cristiano Ronaldo queria conhecê-lo. Pouco depois, Rodrigo embarcava para a Arábia Saudita e dava início a uma parceria que, meses depois, se transformaria em sociedade.

O encontro não se resumiu a uma apresentação de produtos. Cristiano Ronaldo demonstrou interesse em cada detalhe dos equipamentos de recuperação física produzidos pela empresa de Três Rios, no Rio de Janeiro. Conhecido pela disciplina em sua rotina diária, o português viu na AVA uma oportunidade de aprofundar métodos que já utilizava fora de campo, além de contribuir com ideias para aprimorar os equipamentos.

Empresa é tricampeã da Libertadores

Pedro utiiza tecnologia de CR7 no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A atuação da AVA CR7, no entanto, vai muito além do caso Neymar. A empresa esteve presente no processo de recovery dos atletas dos últimos três campeões da Libertadores da América: Fluminense, Botafogo e Flamengo. No Rubro-Negro, o uso dos aparelhos se tornou recorrente, inclusive com registros frequentes nas redes sociais do clube.

Alguns jogadores adotaram os equipamentos também em suas residências, como Thiago Silva, ex-Fluminense e atualmente no Porto, e De Arrascaeta, que viveu sua melhor temporada pelo Flamengo em 2025, com 25 gols e 20 assistências em 64 jogos. O objetivo é garantir recuperação muscular eficiente para suportar a alta carga de jogos. O Flamengo, por exemplo, na atual temporada fez 78 jogos.

Segundo Rodrigo Santana, "há muito tempo um dos departamentos mais importantes no futebol é o departamento de fisioterapia, recovery e fisiologia".

- A cada dia o futebol está mais intenso, a duração da partida está maior, o intervalo de recuperação é menor. A única alternativa que resta é ter o apoio da tecnologia para tentar amenizar os efeitos de todo esse desgaste absurdo que acontece com esse tipo de calendário - analisou.

O CEO também destacou a importância do recovery na reta final das competições.

- Todos os jogadores do Flamengo, principalmente nessa reta final que foi tão decisiva. Você pôde perceber que o recovery fez toda a diferença. E também, como foi publicada em todos os jornais, que o Neymar usa a nossa tecnologia e vem tendo bons resultados, fora isso Cristiano e tantos outros.

Rodrigo ainda explicou que o Flamengo adotou protocolos elevados, inclusive fora do ambiente esportivo.

- O Flamengo usou nossos aparelhos nas viagens. Nos pós-jogos, implantou um protocolo de recovery muito elevado. Notamos que os jogadores adotaram protocolos de recovery em suas próprias residências. E isso ajuda o atleta a estar apto para treinar e jogar - completou.

Com Neymar como principal vitrine e presença consolidada nos principais clubes do país, a AVA CR7 reforça o papel da tecnologia como aliada indispensável no futebol de alto rendimento.