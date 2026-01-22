Rafael Sobis vive momento reservado após nascimento de filho

Rafael Sobis viveu seu primeiro ano como comentarista esportivo em 2025. Depois de marcar história em clubes como Internacional, Cruzeiro e Tigres, o ex-jogador se aventurou nas telinhas, mas a experiência não é a única no seu pós carreira.

Além de comunicador, Sobis também é empresário e investidor. O ex-atleta atravessa um momento marcado por mais presença na vida familiar e pela continuidade de seus projetos fora dos gramados. Casado, ele vive uma fase reservada, na qual a família ocupa papel central em sua vida pessoal. Em novembro de 2025, Rafael celebrou o nascimento de seu filho (Pedro), marco importante dessa etapa.

Conhecido por uma trajetória de destaque no futebol, Rafael Sobis construiu uma carreira que hoje serve como base para essa fase mais equilibrada. Revelado pelo Internacional, clube pelo qual se tornou ídolo, atuou também pelo Real Betis (Espanha), Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos), Fluminense, Tigres UANL (México), Cruzeiro e Ceará, além de ter defendido a Seleção Brasileira. Pela seleção, disputou os Jogos Olímpicos de 2008, conquistando a medalha de bronze.

Ao longo da carreira, Sobis acumulou prêmios individuais que marcaram seu nome no cenário esportivo, como o Craque do Brasileirão, a Bola de Prata e o Troféu Mesa Redonda, todos em 2005, além da Chuteira de Ouro da Copa do Brasil em 2017 e o posto de líder de assistências da Primeira Divisão na temporada 2015–16. Reconhecimentos que ajudam a contextualizar sua relevância, mas que hoje dividem espaço com outras prioridades.

Rafael Sobis com a camisa do Colorado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Paralelamente à vida familiar, Sobis segue atuando na comunicação esportiva e nos negócios. Ele apresenta o podcast "Foi Lá e Fez", no qual compartilha experiências, bastidores e reflexões construídas ao longo da carreira.

O ídolo do Internacional é sócio de uma startup de energia solar chamada Orlla Energia, investiu no ramo imobiliário, e também no setor de gastronomia. Ele administra uma hamburgueria franqueada (Severo Garagem) em Erechim, sua cidade natal, e um restaurante de comida japonesa/peruana (Coya Dark Kitchen) em Porto Alegre. Também está à frente da 4Dtv, canal de futebol no Youtube, com forte presença no Rio Grande do Sul e focado na dupla Gre-Nal (Grêmio e Internacional).

Sobis também participa de programas esportivos, como o "Fechamento Sportv" onde compartilha sua experiência e visão sobre o esporte. O ex-jogador Idealizou e criou a Brazuca League, que é a primeira liga brasileira de Futebol 7 focada no conceito de sportainment (esporte e entretenimento), inspirada na popular Kings League europeia. A primeira edição aconteceu em setembro de 2025, no Rio Grande do Sul.

Aposentado desde 2021, Rafael Sobis ministra palestras sobre temas como empreendedorismo, sucesso e carreira, compartilhando lições de sua trajetória dentro e fora dos campos. Vivendo a atual fase mais íntima e consciente, o atleta equilibra família, trabalho e exposição pública. Um momento que revela um lado mais humano de sua trajetória, marcado por escolhas pautadas em presença, maturidade e novos significados fora dos gramados.

