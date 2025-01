O jogador belga Radja Nainggolan, declarou estar passando por um momento delicado após ser acusado de tráfico de drogas na última terça-feira (28) e exigiu respeito pela sua vida privada. O atleta não foi interrogado sobre o ocorrido depois de sua apreensão.

-Agora que estou de volta em casa, quero me concentrar totalmente no futebol e recuperar a paz de espírito. Por isso, peço respeito pela minha vida privada e tempo para me recuperar- declarou Nainggolan em sua conta no Instagram.

Segundo a rádio RTBF, o jogador do Lokeren foi detido após uma operação que envolveu 30 buscas. Durante a operação, foram apreendidos 2,7 kg de cocaína, armas de fogo, dois relógios de luxo avaliados em 360 mil euros cada, joias, ouro e 370 mil euros em dinheiro.

Radja Nainggolan declara passar por “dias extremamente difíceis” após acusações de tráfico de drogas (Foto: YORICK JANSENS / Belga / AFP)

Nainggolan e outras 17 pessoas suspeitas foram alegadas de fazerem parte de uma rede que importou cocaína da América do Sul para a Bélgica através do porto de Antuérpia.

Outras polêmicas de Radja Nainggolan

Radja Nainggolan teve vários problemas disciplinares ao longo de sua carreira. Quando atuou pela Roma em 2018, ele foi multado e retirado do time por uma partida após publicar um vídeo dele mesmo parecendo bêbado e fumando durante uma festa no Instagram na véspera de Ano Novo.

Em 2022, quando ele jogou pelo Royal Antwerp, foi suspenso depois de ser fotografado fumando um cigarro eletrônico no banco de reservas antes do jogo contra o Standard Liége.