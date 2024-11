Narrador da Globo critica gol anulado em Internacional x Fluminense: ‘Antifutebol’

Internacional x Fluminense em ação no Beira-Rio, pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 20:59 • Porto Alegre (RS)

O primeiro tempo de Internacional x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um gol anulado do Colorado, nesta sexta-feira (8). O VAR pegou um impedimento apertado do atacante Borré na jogada no Beira-Rio. Narrador do jogo no 'Premiere', Daniel Pereira criticou a anulação do lance.

- Está na regra e a regra é para todo mundo, mas daqui uns anos acho que a gente vai rir disso aí, porque um gol ser anulado por essa margem é antifutebol. A regra está em vigor, então foi bem anulado. O que eu lamento é um gol ser anulado por essa fração, seja do Inter, do Fluminense, ou de qualquer um. Isso é antifutebol - disse Dandan.

No segundo tempo, o Internacional abriu o placar, novamente em finalização de Borré. No fim, Bruno Henrique ampliou. Com o resultado, o Internacional chega aos 59 pontos, na 4ª colocação do Brasileirão. O Fluminense, por sua vez, estacionou nos 37 pontos, na 14ª posição, e pode se aproximar da zona de rebaixamento na rodada.