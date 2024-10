Atlético-MG realiza congresso internacional de futebol e governança social

1º Congresso Internacional de Futebol e ESG (Divulgação/Instituto Galo)







09/10/2024 - 04:15 • Belo Horizonte

Nesta terça e quarta-feiras (8 e 9/10), a Arena MRV está sendo palco do 1º Congresso Internacional de Futebol e ESG (sigla para governança ambiental, social e corporativa). O evento foi promovido pelo Instituto Galo, braço social do Atlético, com o objetivo central de abordar a responsabilidade social no esporte.

O evento contou com a participação de grandes personalidades do meio esportivo, como gestores do clube, campeões mundiais pela Seleção Brasileira e representantes de clubes renomados do futebol mundial, como Benfica e River Plate. A CBF e a AFA (Associação do Futebol Argentino) também marcaram presença.

O congresso, com painéis temáticos, abordou tópicos relevantes como responsabilidade social no esporte, empreendedorismo nas favelas, inclusão e racismo. O dono da SAF alvinegra, Rubens Menin, bem como Sérgio Coelho, presidente da associação, e Bruno Muzzi, CEO do clube, participaram das rodas de conversa.

Menin afirmou a importância do Instituto Galo ser referência em responsabilidade social não só no futebol brasileiro, como também para projetar a imagem do clube para outros países.

- Levamos a marca do Atlético para investidores lá fora, para que as pessoas comecem a pensar na marca do Atlético como uma empresa que um dia vai acessar o capital estrangeiro para ficar ainda maior. É nosso sonho. O Instituto Galo faz parte de todas essas apresentações - declarou o empresário.

Cafu no Congresso do Atletico-MG

Dupla campeã

Quem também marcou presença no congresso foi a dupla Dunga e Cafu, campeões do mundo pela Seleção Brasileira e que atuam em projetos de inclusão social por meio de suas fundações. O Instituto Neymar e Instituto Paulinho também se uniram ao evento e participaram de painéis.

A participação dos ex-jogadores e dirigentes destacou a importância do futebol como ferramenta de transformação social, além de fortalecer o compromisso dos ex-atletas em promover mudanças positivas na sociedade.