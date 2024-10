Quem é Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo flagrado com amante em motel?

Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, se envolveu em polêmica fora de campo (Foto: Marcelo Côrtes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:19 • Rio de Janeiro

Fruto das categorias de base do Flamengo e namorado de Duda Britto, o carioca Matheus Gonçalves é uma das grandes revelações recentes do clube. Com passagem pelo RB Bragantino, o jogador conquistou seus maiores feitos na base Rubro-Negra. O atacante foi destaque da conquista do título do Mundial sub-20 de 2024, comandado pelo seu atual treinador no profissional, Filipe Luís.

Hoje, com 19 anos, o jogador faz parte do elenco profissional, onde jogou pela primeira vez em 2022. Um forte sinal do seu talento veio a mídia quando o jornal inglês The Guardian, elegeu Matheus entre os melhores jogadores nascidos em 2005.

Matheus Gonçalves comemora seu gol pelo Flamengo durante partida contra o Gremio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Matheus Gonçalves teve foto em motel com amante vazada

O jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, teve a intimidade exposta nesta quarta-feira (23). O atacante foi flagrado em uma banheira de motel com a amante, cuja identidade ainda não foi divulgada.

O relacionamento entre Matheus e o affair teria iniciado em junho deste ano, após se conhecerem em um treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Porém, durante toda a relação, o jogador teria afirmado ser um homem solteiro, mesmo estando em um relacionamento com Eduarda Britto.

As imagens da traição teriam sido gravadas por uma amiga da amante, que estava presente no motel para participar do momento. Não demorou muito para os registros da noite vazarem em grupos do WhatsApp.