Passagem de Varela pelo Flamengo é marcada por polêmicas; relembre casos

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:37 • Rio de Janeiro

O lateral Guillermo Varela foi flagrado no conflito da torcida do Peñarol contra a Polícia Militar, na última quarta-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes. O fato ampliou a lista de polêmicas extracampo que envolveram o atleta uruguaio desde a chegada ao Flamengo. Relembre com o Lance! os episódios.

Em julho de 2022, Varela desembarcava no Rio de Janeiro para reforçar o elenco do time carioca. A chegada do atleta, que antes estava no Dínamo Moscou, da Rússia, foi carregada de expectativas. O elenco rubro-negro carecia de peças para a lateral-direita e via no uruguaio a esperança de solucionar o problema do setor. Contudo, a resposta não veio de forma imediata.

O uruguaio demorou para se firmar no time titular do Flamengo. No primeiro ano, Rodinei assumiu a titularidade da posição e limitou as oportunidades dele em campo. O cenário se estendeu em 2023, mesmo com a saída do antigo titular e troca de técnicos. Assim, Varela não conseguiu se firmar como titular nas equipes de Dorival Júnior (2022), Vitor Pereira (2023) e Jorge Sampaoli (2023).

Briga com Gerson

Os poucos minutos em campo antecederam a primeira grande polêmica do jogador no clube carioca. Durante a passagem de Jorge Sampaoli, Varela se envolveu em uma briga com o volante Gerson durante um treino no Ninho do Urubu. O conflito aconteceu às vésperas da semifinal da Copa do Brasil de 2023, contra o Grêmio. Na ocasião, o lateral uruguaio fraturou o nariz por conta da agressão e apareceu para a partida importante do torneio nacional com uma máscara.

Torcida do Peñarol

A última polêmica do jogador aconteceu na última quarta-feira (24), após ele ser flagrado no meio do conflito de torcedores do Peñarol com a Polícia Militar, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atleta chegou a ser abordado por policiais durante o cenário de baderna provocado por uruguaios.

Em pronunciamento oficial sobre o caso, o lateral explicou que estava no meio do conflito para resgatar dois amigos. Através de uma postagem nas redes sociais, ele alegou que não participou de nenhum ato de violência e pediu desculpas para a torcida do Flamengo pelo cenário.