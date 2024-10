MP denuncia quadrilha que tinha como alvo goleiro de gigante clube brasileiro

Um dos criminosos tentou fugir e acabou baleado por policiais (Foto: Reprodução/G1)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 20:46 • Santos (SP)

O Ministério Público de São Paulo denunciou uma quadrilha que invadiu um prédio de luxo na cidade de Santos, no dia 1º de outubro. Segundo o portal "g1", o alvo principal dos criminosos era o goleiro João Paulo, do Peixe, que não estava em casa no momento da invasão.

Um dos acusados é o porteiro do prédio, que teria ajudado a quadrilha a entrar no condomínio. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi baleado ao tentar fugir da polícia e acabou detido após ser levado ao hospital Santa Casa de Santos. Outros dois se entregaram à polícia.

- Eu não estava em casa no momento, estava no CT tratando (de uma lesão), só estava a Ju (esposa) aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá? Tá todo mundo bem aqui, podem ficar tranquilos. Um grande abraço - escreveu João Paulo nas redes sociais após o ocorrido.

Segundo o MP-SP, apesar de João Paulo ser o principal alvo, os homens roubaram joias, relógios e bolsas de outros moradores. A quadrilha ainda deixou algumas vítimas em cárcere mesmo após a chegada da Polícia. Juliane Costa, esposa do goleiro do Santos, também se pronunciou.

- Queria agradecer todas as mensagens que eu estou recebendo. Foi um dia atípico aí, mas estamos bem, isso que importa, né? - comentou a esposa do jogador, através das redes sociais.

Lesão grave de João Paulo em 2024

João Paulo rompeu o tendão do tornozelo esquerdo em jogo contra o América-MG, em maio. O lance, inclusive, gerou polêmica pela falta de fair play por parte do atacante Renato Marques, do Coelho, que marcou o gol enquanto o goleiro estava caído. Nesta semana, o goleiro voltou a treinar com bola.

João Paulo era alvo de quadrilha que invadiu condomínio em Santos (Foto: Ivan Storti/Santos)