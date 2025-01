Ex-ginasta olímpica e identificada pela imprensa como "companheira" do presidente Vladimir Putin, Alina Kabaeva retornou aos holofotes após anos de discrição. O motivo? Os Jogos do Brics e a presença da Sky Grace, academia de ginástica da política de 41 anos.

Mas o que são os Jogos do Brics?

O evento esportivo é disputado anualmente e organizado pelos países do Brics, que são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. A primeira edição aconteceu em 2016, na Índia.

Na edição do ano passado, em Kazan, na Rússia, os participantes da Sky Grace competiram como uma entidade distinta, separada da equipe russa. Embora tenha sido formado há apenas três anos, o favoritismo cresceu devido à líder fundadora: Alina Kabaeva.

Neste ano, a edição será realizada no Brasil, o que traz o nome da ex-ginasta à tona. A sua equipe continua como favorita às conquistas dos Jogos de 2025.

Quem é Alina Kabaeva

Ex-ginasta olímpica russa e uma das atletas mais premiadas da ginástica ritmica, Alina Kabaeva tem 41 anos e nasceu no Uzbequistão. Além do histórico no esporte, ela é frequentemente mencionada como a suposta companheira de Putin e mãe de dois de seus filhos, segundo investigação da imprensa independente.

Embora Putin nunca tenha confirmado o relacionamento, Kabaeva sofreu sanções dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia em 2022, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, devido aos possíveis laços com o presidente russo.

Longe da ginástica desde 2007, quando optou pela aposentadoria, ela entrou na política e foi membro do Parlamento russo por sete anos. Após, assumiu a presidência do Grupo Nacional de Mídia, um dos maiores conglomerados de comunicação do país.

Alina Kabaeva voltou a chamar a atenção após a criação da sua academia de ginástica Sky Grace, fundada em 2022, que disputou os Jogos do Brics. No entanto, o projeto dividiu opiniões, visto que recebeu investimentos milionários e conquistou privilégios que outras academias da Rússia não têm.

De acordo com o "InfoMoney", um dos edifícios da academia, por exemplo, foi construído com US$ 20,4 milhões (cerca de R$ 120,5 milhões) da estatal Gazprom, mostrando o apoio do governo russo ao empreendimento.

A Sky Grace continua crescendo e sendo promovida como associação internacional de ginástica rítmica. Em novembro do ano passado, por exemplo, Kabaeva organizou um torneio no Catar totalmente coberto pela mídia estatal russa, segundo o portal.