Copa América de Futebol de Areia: formato, participantes e datas

A CONMEBOL Copa América Fútbol Playa 2025™ está prestes a trazer toda a emoção do futebol de areia para as praias de Iquique, no Chile, entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. A competição promete confrontos intensos entre as melhores seleções da América do Sul e será um marco no calendário esportivo do ano. Além do título, estarão em jogo três vagas para o Mundial de Seychelles, programado para acontecer em maio. Saiba tudo da competição no Mais Esportes do Lance!

Formato da Copa América de Futebol de Areia

O torneio contará com dez seleções divididas em dois grupos de cinco equipes. Na fase de grupos, cada seleção disputará quatro partidas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, enquanto as demais equipes competem em uma fase extra para definir as posições do 5º ao 10º lugar.

Fases da competição:

1. Fase de Grupos:

• Dez equipes divididas em dois grupos jogam partidas de turno único.

• Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais.

• Os demais disputam a colocação final do 5º ao 10º lugar.

2. Semifinais:

• Os confrontos serão definidos entre o 1º colocado de cada grupo enfrentando o 2º do grupo oposto.

3. Final:

• Os vencedores das semifinais disputam o título.

• Os perdedores brigam pelo 3º lugar.

Pontuação no torneio de futebol de areia:

• Vitória no tempo regulamentar: 3 pontos

• Vitória na prorrogação: 2 pontos

• Vitória nos pênaltis: 1 ponto

• Derrota: 0 pontos

Participantes e grupos da Copa América de Futebol de Areia

As seleções participantes da Copa América de Futebol de Areia foram divididas da seguinte forma:

Grupo A:

• Chile

• Colômbia

• Uruguai

• Bolívia

• Equador

Grupo B:

• Brasil

• Argentina

• Paraguai

• Peru

• Venezuela

Calendário e tabela de jogos da Copa América de Futebol de Areia

A competição terá partidas diárias entre os dias 22 e 27 de fevereiro, na fase de grupos. Já a fase final será realizada nos dias 1º e 2 de março, com as disputas de semifinais, final, e partidas para definição de colocação.

Fase de Grupos:

22 de fevereiro:

• Venezuela x Paraguai

• Brasil x Peru

• Equador x Uruguai

• Chile x Bolívia

23 de fevereiro

• Peru x Argentina

• Venezuela x Brasil

• Bolívia x Colômbia

• Equador x Chile

Terceira a quinta rodada da Copa América de Futebol de Areia

24 de fevereiro:

• Peru x Venezuela

• Argentina x Paraguai

• Bolívia x Equador

• Colômbia x Uruguai

26 de fevereiro:

• Argentina x Venezuela

• Paraguai x Brasil

• Colômbia x Equador

• Uruguai x Chile

27 de fevereiro:

• Paraguai x Peru

• Brasil x Argentina

• Uruguai x Bolívia

• Chile x Colômbia

Fase Final da Copa América de Futebol de Areia:

1º de março:

• Definição do 9º e 7º lugares.

Semifinais

• 1º do Grupo A x 2º do Grupo B

• 1º do Grupo B x 2º do Grupo A

2 de março:

• Disputa pelo 5º lugar.

• Disputa pelo 3º lugar.

• Grande Final.

Quem se classifica para o Mundial?

As três melhores seleções da Copa América garantirão vaga no Mundial de Futebol de Areia, que será realizado entre os dias 1º e 11 de maio, em Victoria, na Ilha Mahé, Seychelles.

Atual campeão da Copa América de futebol de areia

A edição anterior do torneio, realizada em Rosário, Argentina, em 2023, foi vencida pelo Brasil, que derrotou a seleção anfitriã por 13 a 5 na grande final. O título marcou o domínio brasileiro na competição, consolidando-se como a principal força do futebol de areia na América do Sul.

Regras do futebol de areia

• Duração: Três tempos de 12 minutos, com intervalos de 3 minutos.

• Jogadores: Cada equipe de futebol de areia conta com 5 jogadores em campo e 7 reservas.

• Desempate: Caso o jogo termine empatado, haverá prorrogação de 3 minutos. Persistindo o empate, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir?

Os jogos serão transmitidos em plataformas oficiais da CONMEBOL TV e canais parceiros (ainda não definidos no Brasil), garantindo que os fãs acompanhem cada detalhe do torneio.