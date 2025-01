Pisos dos torneios de tênis: grama, saibro e quadra dura

O tênis profissional é disputado em três tipos principais de superfícies: quadra dura, saibro e grama. Cada tipo de piso tem características específicas que influenciam diretamente o estilo de jogo, as estratégias e até mesmo a preparação física dos atletas. Além disso, a distribuição dos torneios por superfície ao longo da temporada varia, com predominância de quadras duras, seguidas por saibro e grama. O Lance! te explica a diferença entre os pisos dos torneios de tênis.

Entender como essas superfícies impactam o calendário do tênis, tanto no circuito masculino (ATP) quanto no feminino (WTA), ajuda a compreender as diferentes dinâmicas do esporte e os desafios enfrentados pelos jogadores em cada etapa do ano.

A distribuição dos pisos no circuito masculino (ATP)

No circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que organiza os torneios masculinos, a temporada de 2024 foi planejada com um total de 72 torneios, excluindo a Copa Davis. Esses eventos estão distribuídos entre os três principais tipos de superfícies:

Quadra Dura: 43 torneios

Saibro: 22 torneios

Grama: 8 torneios

Esses números deixam claro que a quadra dura domina o calendário da ATP, representando mais da metade dos torneios oficiais. O saibro aparece em segundo lugar, com uma presença significativa, enquanto a grama é a superfície menos frequente, limitada a poucos torneios em um curto período da temporada.

A distribuição dos pisos no circuito feminino (WTA)

Embora os dados precisos sobre a quantidade de torneios por superfície no circuito feminino não sejam sempre divulgados, o calendário da Associação de Tênis Feminino (WTA) segue uma distribuição semelhante à do circuito masculino. Isso significa que a quadra dura também é predominante, seguida pelo saibro e, por fim, pela grama.

A quantidade limitada de eventos na grama reflete a dificuldade de manutenção dessa superfície e sua curta temporada, concentrada em algumas semanas do ano, principalmente no período que antecede Wimbledon.

Superfícies dos torneios do Grand Slam

Os quatro torneios do Grand Slam, considerados os mais importantes do tênis, são disputados em três tipos de superfícies diferentes. Cada piso proporciona desafios únicos para os jogadores:

Australian Open (quadra dura): Disputado no início da temporada, o primeiro Grand Slam do ano acontece em Melbourne, na Austrália. A quadra dura é rápida, mas oferece um certo equilíbrio entre velocidade e controle, permitindo que jogadores com estilos variados tenham sucesso. Roland Garros (saibro): Realizado em Paris, o torneio francês é jogado na terra batida, uma superfície que desacelera a bola e aumenta o quique. Esse tipo de piso favorece jogadores que têm boa resistência e paciência, exigindo longas trocas de bola. Wimbledon (grama): O mais tradicional dos Grand Slams é disputado em Londres, no Reino Unido. A grama é a superfície mais rápida do tênis, favorecendo saques potentes e voleios. Sua irregularidade natural também pode criar desafios técnicos para os jogadores. US Open (quadra dura): Encerrando o circuito do Grand Slam, o torneio realizado em Nova York utiliza quadras duras, semelhantes às do Australian Open. A superfície rápida e uniforme proporciona jogos intensos e dinâmicos.

Características das superfícies dos pisos dos torneios de tênis

Quadra Dura

Quantidade de torneios (ATP): 43

43 Características: A quadra dura é uma superfície versátil e equilibrada, sendo a mais comum no circuito. Ela oferece um ritmo moderado, favorecendo jogadores com estilos completos, que conseguem equilibrar força e precisão. Por ser de fácil manutenção e durabilidade, é amplamente utilizada em todo o mundo.

Saibro

Quantidade de torneios (ATP): 22
Características: O saibro é uma superfície lenta que diminui a velocidade da bola, aumentando o tempo de reação e exigindo trocas de bola mais longas. Esse piso favorece jogadores que têm boa movimentação lateral, consistência e paciência. Tradicionalmente, atletas sul-americanos e europeus se destacam no saibro, devido à maior disponibilidade dessa superfície em seus países.

Grama

Quantidade de torneios (ATP): 8

Características: A grama é a superfície mais rápida do circuito, com quique baixo e irregular. Isso favorece jogadores que utilizam saques fortes e têm um jogo de rede eficiente. A grama requer um estilo de jogo mais agressivo, com pontos curtos e rápidos.

O impacto dos diferentes pisos no jogo

A escolha da superfície tem um grande impacto no desempenho dos jogadores, pois exige adaptações técnicas e táticas. Por exemplo, na grama, a velocidade do jogo é muito alta, favorecendo saque e voleio. Já no saibro, a lentidão do piso permite que os jogadores tenham mais tempo para construir os pontos, favorecendo trocas longas e paciência. Nas quadras duras, há um equilíbrio entre os dois extremos, o que torna essa superfície favorável para jogadores com estilos completos.

Além disso, cada jogador tem sua superfície preferida, dependendo de suas habilidades. Rafael Nadal, por exemplo, é amplamente considerado o "Rei do Saibro" devido ao seu domínio em Roland Garros. Roger Federer, por outro lado, brilhou nas quadras de grama, enquanto Novak Djokovic mostrou consistência em todos os tipos de superfície, especialmente nas quadras duras.

Por que existem poucos torneios na grama?

A quantidade reduzida de torneios na grama, em comparação com as outras superfícies, deve-se à dificuldade de manutenção desse tipo de quadra. A grama exige cuidados constantes, como corte regular, irrigação e reparos frequentes. Além disso, as condições climáticas podem afetar significativamente a jogabilidade, tornando essa superfície menos prática para eventos ao longo do ano.

A temporada de grama é curta, geralmente concentrada entre junho e julho, e culmina com Wimbledon, o torneio mais prestigioso do mundo. Fora isso, existem apenas alguns torneios preparatórios na grama, localizados principalmente na Europa.