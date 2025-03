Yuri Lima abre o jogo sobre nova fase com Iza e filha: ‘Maravilhosa’

O jogador Yuri Lima, ex-Mirassol, abriu o jogo sobre a atual fase ao lado da cantora Iza e da filha Nala, de 5 meses. Aos 30 anos, o atleta optou por dar uma pausa na carreira dentro do futebol para se dedicar a vida em família. Em entrevista a revista "Quem", ele contou detalhes sobre o novo momento na vida pessoal.

- Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena - contou o ex-jogador do Mirassol, antes de completar.

- Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa - concluiu.

Separação e reconciliação com a cantora Iza

A fase de calmaria na vida pessoal de Yuri Lima acontece após um período caótico. Em abril do ano passado, ele e Iza anunciaram o fim do relacionamento. O término foi motivado por conta de uma traíção do jogador enquanto a cantora ainda estava grávida da filha Nala.

A própria artista confirmou a infidelidade do companheiro naquele momento nas redes sociais. Contudo, os dois reconciliaram a relação após um curto período. No nascimento de Nala, no dia 13 de outubro, o casal já estava junto novamente.

