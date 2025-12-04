Decisões de Daronco revoltam torcedores em Cruzeiro x Botafogo: 'Acabou'
Árbitro foi bastante criticado nas redes sociais
- Matéria
- Mais Notícias
Os torcedores de Cruzeiro e Botafogo perderam a paciência com o árbitro Anderson Daronco durante o empate em 2 a 2, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4). Já na reta final da partida, dois lances capitais geraram críticas nas redes sociais.
Melhores momentos: Botafogo marca no fim e arranca empate com o Cruzeiro no Mineirão
Futebol Nacional
Cruzeiro anuncia troca de patrocinador máster durante jogo contra o Botafogo
Cruzeiro
Textor rebate acusações do Lyon e reafirma dívida do clube francês com o Botafogo
Botafogo
➡️Daronco vira assunto na web durante Cruzeiro x Botafogo: 'Inacreditável'
O primeiro lance que dividiu opiniões entre os torcedores foi o pênalti cometido por Kaiki em Marçal. Em campo, o árbitro mandou o jogo seguir. No entanto, após ser chamado pelo VAR, voltou atrás e marcou a penalidade. Na cobrança, Alex Telles deslocou Cássio e empatou o confronto para o Botafogo.
Já nos acréscimos, o zagueiro David Ricardo foi dar um chutão para o ataque, mas acabou erguendo demais a perna e acertou a cabeça de Matheus Henrique. Num primeiro momento, Daronco marcou falta para o Botafogo. No entanto, foi novamente chamado pelo VAR e expulsou o defensor alvinegro.
Os lances geraram muita revolta nas duas torcidas, que repercutiram a atuação de Anderson Daronco nas redes sociais. Confira abaixo.
Com o resultado, o Botafogo segue sonhando com a classificação para a próxima fase de grupos da Libertadores, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, a equipe terá que vencer o Fortaleza e torcer pelo tropeço de Bahia e Fluminense. Já o Cruzeiro, encerra a competição contra o Santos, na Vila Belmiro.
➡️Gol em Cruzeiro x Botafogo leva rivais à loucura nas redes: 'Fazendo a boa'
Como foi Cruzeiro x Botafogo
Texto por: Leonardo Bessa
Repleto de desfalques, a equipe carioca foi quem pressionou nos primeiros movimentos do jogo e chegou a acertar a trave com o colombiano Jordan Barrera logo na primeira chegada. O time carioca, em busca de organização e encaixe fora de casa, deu bons sinais, mas logo afrouxou a marcação e sofreu.
O Cruzeiro apertou no meio, subiu ao ataque com Kaio Jorge e Lucas Silva, mas foi com Christian que balançou a rede aos 14 minutos. O volante aproveitou confusão na grande área e, livre na sobra, tocou para o fundo da meta defendida por Raul.
A partir da abertura do placar, a Raposa foi conduzindo bem o jogo e pouco teve oportunidades de ampliar. Do outro lado, o Botafogo chegou bem com Cuiabano e Arthur, em duas chances claras ainda na primeira etapa, mas que pararam em boas defesas de Cássio. O cenário do segundo tempo estava desenhado.
A partida no Mineirão ganhou em velocidade. Quando o Botafogo subiu e errou, deu espaço para o contra-ataque do Cruzeiro ao quatro minutos. Kaio Jorge recebeu de Lucas Silva, bateu para a defesa de Raul, mas Matheus Pereira aproveitou no rebote aos quatro minutos. Pouco tempo depois, aos 12, Marçal diminuiu para o Glorioso aproveitando cruzamento de David Ricardo pela esquerda. Emoção em Belo Horizonte.
O Botafogo teve mais a bola no restante do duelo e soube trabalhar bem com Álvaro Montoro e Marlon Freitas. Mais retraído para não correr riscos, o Cruzeiro escapou em velocidade para desafogar o alto volume de jogo e utilizou Eduardo e Arroyo. No entanto, no fim, o recuo custou caro.
Depois de muitas investidas, principalmente pelos lados, o Botafogo chegou forte aos 45 da segunda etapa e deixou tudo igual. Marçal foi derrubado por Kaiki dentro da área e, após revisão, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti. Alex Telles cobrou com categoria no canto direito, sem chances para o goleiro Cássio.
Nos últimos minutos, o Alvinegro ainda perdeu o zagueiro David Ricardo, expulso por entrada violenta em Matheus Henrique. O Cruzeiro teve a última oportunidade do duelo, cruzou na área, mas não levou perigo e o empate foi confirmado.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias