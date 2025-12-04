menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol em Cruzeiro x Botafogo leva rivais à loucura nas redes: 'Fazendo a boa'

Cabuloso abriu o placar pela 37ª rodada

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
20:27
Allan e Matheus Pereira disputam a bola pelo Brasileirão (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraAllan e Matheus Pereira disputam a bola pelo Brasileirão (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Contando com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro abriu o placar contra o Botafogo, com o volante Christian, aos 14 minutos da primeira etapa. No entanto, o gol não animou apenas aos cruzeirenses. Nas redes sociais, torcedores de Bahia e Fluminense, adversários diretos na luta por uma vaga na próxima fase de grupos da Libertadores, também se manifestaram.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Cruzeiro chegou ao primeiro gol após uma jogada coletiva. Por volta dos 14 minutos, o lateral Kaiki cruzou para Kaio Jorge, que tentou dominar e deixou a bola escapar. Na sobra, Sinisterra conseguiu dar um toque por cima do goleiro adversário e encontrou Christian de frente para o gol.

O resultado parcial mantém o Botafogo na 7ª colocação, com 59 pontos, dois a menos que o rival Fluminense e um de diferença, em relação ao Bahia. Diante disso, os torcedores tricolores agradeceram a equipe mineira nas redes sociais. Confira abaixo.

continua após a publicidade
Christian comemora gol do Cruzeiro contra o Botafogo (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Christian comemora gol do Cruzeiro contra o Botafogo (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias