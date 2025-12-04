Gol em Cruzeiro x Botafogo leva rivais à loucura nas redes: 'Fazendo a boa'
Cabuloso abriu o placar pela 37ª rodada
Contando com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro abriu o placar contra o Botafogo, com o volante Christian, aos 14 minutos da primeira etapa. No entanto, o gol não animou apenas aos cruzeirenses. Nas redes sociais, torcedores de Bahia e Fluminense, adversários diretos na luta por uma vaga na próxima fase de grupos da Libertadores, também se manifestaram.
O Cruzeiro chegou ao primeiro gol após uma jogada coletiva. Por volta dos 14 minutos, o lateral Kaiki cruzou para Kaio Jorge, que tentou dominar e deixou a bola escapar. Na sobra, Sinisterra conseguiu dar um toque por cima do goleiro adversário e encontrou Christian de frente para o gol.
O resultado parcial mantém o Botafogo na 7ª colocação, com 59 pontos, dois a menos que o rival Fluminense e um de diferença, em relação ao Bahia. Diante disso, os torcedores tricolores agradeceram a equipe mineira nas redes sociais. Confira abaixo.
