Daronco vira assunto na web durante Cruzeiro x Botafogo: 'Inacreditável'
Torcedores se manifestaram nas redes sociais
O árbitro Anderson Daronco virou assunto entre os torcedores durante a partida entre Cruzeiro x Botafogo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4). Na etapa final, os torcedores alvinegros questionaram o cartão amarelo aplicado para o meia Barrera, após uma falta em Kaio Jorge.
Quando o cronômetro marcava 19 minutos, Barrera disputou uma jogada na lateral do campo com Kaio Jorge, que caiu ao perceber a chegada do adversário. Em campo, Daronco marcou falta para o Cabuloso e aplicou um cartão amarelo ao jogador do Botafogo, que foi questionar a decisão.
O lance revoltou os torcedores nas redes sociais, que detonaram a atuação do árbitro gaúcho. Segundo um dos internautas, o lance de Barrera com Kaio jorge não foi sequer falta. Confira abaixo.
Já nos acréscimos, o Botafogo chegou ao empate com o lateral Alex Telles, cobrando pênalti e vai garantindo um ponto importante na luta por uma vaga na próxima fase de grupos da Libertadores, via Campeonato Brasileiro.
