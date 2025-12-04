menu hamburguer
Daronco vira assunto na web durante Cruzeiro x Botafogo: 'Inacreditável'

Torcedores se manifestaram nas redes sociais

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
21:32
Anderson Daronco virou assunto entre os torcedores (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
O árbitro Anderson Daronco virou assunto entre os torcedores durante a partida entre Cruzeiro x Botafogo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4). Na etapa final, os torcedores alvinegros questionaram o cartão amarelo aplicado para o meia Barrera, após uma falta em Kaio Jorge.

➡️Gol em Cruzeiro x Botafogo leva rivais à loucura nas redes: 'Fazendo a boa'

Quando o cronômetro marcava 19 minutos, Barrera disputou uma jogada na lateral do campo com Kaio Jorge, que caiu ao perceber a chegada do adversário. Em campo, Daronco marcou falta para o Cabuloso e aplicou um cartão amarelo ao jogador do Botafogo, que foi questionar a decisão.

O lance revoltou os torcedores nas redes sociais, que detonaram a atuação do árbitro gaúcho. Segundo um dos internautas, o lance de Barrera com Kaio jorge não foi sequer falta. Confira abaixo.

Já nos acréscimos, o Botafogo chegou ao empate com o lateral Alex Telles, cobrando pênalti e vai garantindo um ponto importante na luta por uma vaga na próxima fase de grupos da Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

Jogadores de Cruzeiro e Botafogo em ação pelo Brasileirão (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Pera Photo Press/Gazeta Press)
circulo com pontos dentroTudo sobre

