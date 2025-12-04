Cruzeiro x Botafogo: Sálvio Spínola bate martelo em decisões capitais de Daronco

Cruzeiro e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (4), em jogo que fechou a penúltima rodada do Brasileirão, no Mineirão. A partida contou com algumas decisões capitais da arbitragem, que para Sálvio Spínola, foram tomadas corretamente por Anderson Daronco.

A polêmica principal do jogo envolveu o pênalti marcado para o Botafogo, nos acréscimos do segundo tempo. Kaiki tocou Marçal dentro da área, e Daronco não marcou a falta em campo. Chamado ao monitor pelo VAR, o árbitro voltou atrás na decisão e assinalou a penalidade.

Durante a transmissão da Record, o ex-árbitro Sálvio Spínola concordou com a penalidade. Minutos depois, Daronco foi chamado ao VAR e expulsou David Ricardo, que acertou a chuteira na cabeça de Matheus Henrique. O especialista de arbitragem também concordou com a decisão.

Como foi Cruzeiro x Botafogo

Repleto de desfalques, a equipe carioca foi quem pressionou nos primeiros movimentos do jogo e chegou a acertar a trave com o colombiano Jordan Barrera logo na primeira chegada. O time carioca, em busca de organização e encaixe fora de casa, deu bons sinais, mas logo afrouxou a marcação e sofreu.

O Cruzeiro apertou no meio, subiu ao ataque com Kaio Jorge e Lucas Silva, mas foi com Christian que balançou a rede aos 14 minutos. O volante aproveitou confusão na grande área e, livre na sobra, tocou para o fundo da meta defendida por Raul.

A partir da abertura do placar, a Raposa foi conduzindo bem o jogo e pouco teve oportunidades de ampliar. Do outro lado, o Botafogo chegou bem com Cuiabano e Arthur, em duas chances claras ainda na primeira etapa, mas que pararam em boas defesas de Cássio. O cenário do segundo tempo estava desenhado.

A partida no Mineirão ganhou em velocidade. Quando o Botafogo subiu e errou, deu espaço para o contra-ataque do Cruzeiro ao quatro minutos. Kaio Jorge recebeu de Lucas Silva, bateu para a defesa de Raul, mas Matheus Pereira aproveitou no rebote aos quatro minutos. Pouco tempo depois, aos 12, Marçal diminuiu para o Glorioso aproveitando cruzamento de David Ricardo pela esquerda. Emoção em Belo Horizonte.

O Botafogo teve mais a bola no restante do duelo e soube trabalhar bem com Álvaro Montoro e Marlon Freitas. Mais retraído para não correr riscos, o Cruzeiro escapou em velocidade para desafogar o alto volume de jogo e utilizou Eduardo e Arroyo. No entanto, no fim, o recuo custou caro.

Depois de muitas investidas, principalmente pelos lados, o Botafogo chegou forte aos 45 da segunda etapa e deixou tudo igual. Marçal foi derrubado por Kaiki dentro da área e, após revisão, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti. Alex Telles cobrou com categoria no canto direito, sem chances para o goleiro Cássio.

Nos últimos minutos, o Alvinegro ainda perdeu o zagueiro David Ricardo, expulso por entrada violenta em Matheus Henrique. O Cruzeiro teve a última oportunidade do duelo, cruzou na área, mas não levou perigo e o empate foi confirmado.