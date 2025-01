Qual é o time de João Fonseca, estrela brasileira no Australian Open?

O tenista João Fonseca comoveu o Brasil ao vencer o russo Andrey Rublev, atual nono melhor do mundo, na manhã da última terça-feira (15), na primeira rodada do Australian Open. Com a repercussão do resultado do brasileiro, internautas procuraram saber para qual time a jovem promessa do tênis nacional torce. Saiba com o Lance! a resposta.

Logo após a vitória na primeira fase do Australian Open, surgiram fotos de João Fonseca com a camisa do Vasco nas redes sociais. Contudo, o tenista não é declarado torcedor do cruzmaltino, mas sim, do Flamengo. As imagens que circularam na web são de um torneio juvenil, onde o atleta precisou usar o uniforme do time alvinegro.

O tenista participou da 1ª Copa Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, um evento do Circuito Nacional Infanto-juvenil da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes. Para competir, era necessário ser filiado a um clube membro do CBC, papel que o Vasco desempenhou, permitindo que João Fonseca competisse.

Na competição, ele não apenas representou o Vasco, mas também se destacou, tornando-se vice-campeão em sua categoria. O evento reuniu 380 tenistas de 15 estados diferentes.

Após eliminar Andrey Rublev na primeira fase do Australian Open, João Fonseca se prepara para a próxima etapa do torneio. Ele irá enfrentar o italiano Lorenzo Sonego no 2º round da comeptição. A partida acontece durante a madruga desta quinta-feira (16). A previsão é de que o confronto aconteça somente depois das 1h (horário de Brasília).

