O tenista brasileiro João Fonseca se prepara para um confronto decisivo contra o italiano Lorenzo Sonego, pela segunda rodada do Australian Open. A partida está marcada para acontecer na quadra Margaret Court, por volta das 3h (de Brasília) desta quinta-feira (16). Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo do jogo através da ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Calendário ATP 2025: saiba as datas, locais e atuais campeões dos próximos campeonatos de tênis

João Fonseca, que com a vitória na estreia garantiu ao menos a 98ª posição do ranking da ATP, tem a oportunidade de ascender significativamente na classificação. Uma vitória sobre Sonego poderia impulsioná-lo para a 86ª posição, somando 650 pontos ao seu ranking.

Bia Haddad enfrenta Erika Andreeva

O embate entre Fonseca e Sonego promete ser um dos momentos mais aguardados do dia, encerrando a programação na quadra 1573 Arena. Este jogo acontece depois do confronto entre Bia Haddad e a russa Erika Andreeva.

continua após a publicidade

Fonseca, que já detém uma vitória sobre Sonego - um triunfo por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5) no ATP de Bucarest, no saibro, em 2024 - busca repetir o feito e avançar no torneio. O brasileiro também se destacou por registrar o forehand mais rápido do Australian Open 2025, demonstrando sua capacidade e determinação em seguir adiante na competição.

Os jogos serão transmitidos pelos canais ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, em streaming.