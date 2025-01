Pai investidor e mãe ex-atleta: conheça a família de João Fonseca

Nova estrela do tênis brasileiro e mundial, João Fonseca cresceu com referências em casa. Pai do tenista, Christiano Fonseca Filho se tornou um dos pioneiros no mercado financeiro do Brasil, ao criar a primeira gestora de recursos independente do país. Já a mãe, Roberta Fonseca, deu a gene de atleta ao filho: foi jogadora de vôlei e atuou por grandes clubes.

João Fonseca se tornou uma das maiores promessas do tênis em 2024. O brasileiro conquistou o ATP Next Gen Finals, com apenas 18 anos, feito que só Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, 3º colocado no ranking mundial, conseguiram.

Na primeira rodada do Australian Open, na última terça-feira (14), o carioca do bairro de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, eliminou o russo Andrey Rublev, 9º do mundo, e conseguiu a primeira vitória em Grand Slam logo no primeiro jogo: 3 sets a 0.

CONHEÇA O PAI DE JOÃO FONSECA

Antes mesmo de João Fonseca nascer, o pai, Christiano Fonseca Filho, o Crico, marcou o sobrenome da família no mercado financeiro. Fundou a Investidor Profissional, a primeira gestora de recursos independente do país, em 1988. Após passagens por outras empresas, como os bancos Boavista e Fonte e a Corretora Nacional, Christiano formou sociedade com Roberto Vinháes para criar a IP.

Segundo dados da Anbima, associação de gestoras, a IP administra hoje R$ 2,5 bilhões em recursos dos clientes. Em 2025, Christiano Fonseca ainda é o principal sócio da Investidor Profissional e atua como conselheiro da gestora da empresa. É o pai que banca os treinamentos e o staff do jovem prodígio, que decidiu, em 2024, seguir a carreira profissional no tênis, em vez de ir estudar e tentar jogar por universidade dos Estados Unidos.

CONHEÇA A MÃE DE JOÃO FONSECA

Roberta Fonseca foi a responsável por "dar" a genética de atleta a João. A mãe do tenista começou no time mirim de vôlei do Flamengo, no início da década de 80, e chegou a atuar com a antiga estrela da seleção brasileira Dulce Thompson e também com Karin (medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000). Roberta joga no time de vôlei master da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB-RJ), na categoria 50+, onde foi campeã do Vôlei Master 2023.

João Fonseca, aos 7 anos, com a mãe, Roberta, no Rio Open de 2014 (Foto: Arquivo pessoal)

