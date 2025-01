Djokovic e Alcaraz rasgam elogios a João Fonseca: ‘Fantástico’

Vencedor de 24 Grand Slams e maior ganhador de todos os tempos, Novak Djokovic rasgou elogios a João Fonseca em entrevista coletiva dada nesta quarta-feira (15), após sua vitória de segunda rodada no Australian Open.

O sérvio disse ter visto parte do jogo do carioca de 18 anos contra Andrey Rublev, nono colocado, e estar acompanhando a trajetória do brasileiro desde o ano passado. Djokovic ainda apontou o quão importante é ter um jogador desse quilate para o Brasil e também para o mundo.

— Encontrei com ele uns cinco minutos antes de vir para a entrevista coletiva, o parabenizei pela vitória da noite de ontem, eu assisti o último set. Mas também tudo que ele vem fazendo nos últimos doze, seis meses, estou seguindo sua ascensão eu amo como ele joga os grandes pontos, com coragem, bate muito limpo na bola, tem jogo completo . O Brasil é um país enorme, super importante para o nosso país ter um jogador muito bom vindo do Brasil. Eles não têm um jogador desse calibre desde o Guga Kuerten. São tempos empolgantes para o Brasil, mas também para o mundo do tênis com jogador tão jovem e pessoa ser capaz de jogar tão bem em grandes estágios. É impressionante. Sou fã de seu jogo, já o vinha assistindo ano passado, em uma das entrevistas para a ATP havia dito que via algo do meu jogo no dele particularmente quando eu tinha a idade dele quando você não tem cuidado e vai pros golpes e mostra o que é capaz. Ele tem o jogo, mostrou ontem e tem um futuro brilhante se seguir nesse caminho — disse o sérvio.

Fonseca superou Djokovic e outros nomes como Rafael Nadal e Roger Federer como mais jovem a vencer um top 10 em um Grand Slam e entre os ativos só fica atrás de Carlos Alcaraz que venceu seu primeiro top 10 em um Slam com 18 anos e três meses contra Stefanos Tsitsipas no US Open de 2021.

João Fonseca celebra vitória contra Andrey Rublev no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Alcaraz enalteceu João Fonseca em coletiva

Número três do mundo, vencedor de quatro Slams e com possibilidade de ser o mais jovem a faturar o Career Grand Slam, ou seja, vencer os quatro maiores torneios do mundo em anos diferentes, Carlos Alcaraz também enalteceu o brasileiro:

— Eu vi um pouco, sim. Não consegui ver a partida inteira, mas pude ver o começo e o fim. O que posso dizer? Simplesmente incrível. A maneira como ele jogou sua primeira partida de Grand Slam contra um Top 10 foi impressionante. A forma como ele abordou o jogo, a forma como lidou com tudo, a forma como acalmou os nervos, foi fantástico — afirmou o espanhol.

O espanhol cravou que João tem tudo para estar entre os melhores do mundo em pouco tempo: