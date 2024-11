Colapinto entra na mira de mais uma equipe para Fórmula 1 em 2025

O empresário Flavio Briatore decidiu chacoalhar a Alpine para tentar fazer o time francês voltar a ser competitivo na F1. E isso inclui, além de alterar a rota da equipe nos bastidores, escolher também a dupla de pilotos para os próximos anos. Tudo estava definido para o próximo ano: com a ida de Esteban Ocon para a Haas, a equipe de Enstone correria no ano que vem com Pierre Gasly e o ex-piloto de testes Jack Doohan. Mas a situação mudou e Colapinto entrou no radar para temporada 2025 da Fórmula 1.

Isso porque, segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Briatore já prepara uma aproximação com Franco Colapinto. A ideia é colocar o argentino no lugar de Doohan para 2025. Só tem uma questão: o australiano já tem contrato com a equipe francesa.

— Se a operação se concretizar, significaria o fim do sonho de Doohan na Alpine, que há um tempo ocupa o papel de reserva do time francês — diz a publicação.

Sem vaga para a F1 2025, uma vez que Carlos Sainz dividirá a garagem da Williams com Alexander Albon, o argentino despertou o interesse de muitos lados na categoria. Primeiro, a Sauber chegou a conversar com o time inglês sobre Colapinto, antes de definir Gabriel Bortoleto como titular ao lado de Nico Hülkenberg.

Depois, a Red Bull, que ainda não sabe o que fazer com Sergio Pérez, também conversou com os patrocinadores do argentino durante o GP de São Paulo, já que, se quiser contratar o piloto, terá de pagar US$ 20 milhões (R$ 115 milhões, na cotação mais recente) ao time de Grove.

Colapinto muito requisitado na Fórmula 1

Fato é que, hoje, Colapinto figura entre os favoritos para assumir algum assento na próxima temporada da Fórmula 1. Oficialmente, apenas a vaga de Liam Lawson, na RB, permanece indefinida no grid para o ano que vem.

Colapinto usa macacão da Williams em corrida da Fórmula 1 (Foto: CARLOS PEREZ GALLARDO / AFP)

Ainda assim, o neozelandês substituiu Daniel Ricciardo após o GP de Singapura com boas atuações até o momento e vem mostrando que merece correr ao lado de Yuki Tsunoda. Caso os taurinos decidam se desfazer de Pérez, a "La Gazetta dello Sport" diz que Lawson assumirá o posto e, com isso, o francês Isack Hadjar será promovido da Fórmula 2 para a RB.

Agora, a Fórmula 1 faz uma pausa de duas semanas e retorna entre os dias 21 e 24 de novembro para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.