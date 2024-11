Red Bull vê pilotagem de Verstappen no Brasil como ‘uma das maiores da história’ da F1

A pilotagem de Max Verstappen no GP de São Paulo, ao sair de 17º no grid de largada para a vitória, não impressionou apenas o público que preencheu as arquibancadas de Interlagos. Chefe da Red Bull, Christian Horner ressaltou a postura do neerlandês ao sair do carro depois da corrida e a festa do pódio, que mostraram uma animação muito maior do que o habitual para o tricampeão.

continua após a publicidade

A vitória, além de abrir 62 pontos entre Verstappen e Lando Norris no campeonato, foi a primeira do neerlandês desde o GP da Espanha, em junho, e encerrou um jejum de dez provas sem vencer — o maior em quatro anos. Segundo Horner, Max tem sempre a capacidade de seguir em frente, mesmo que as condições não sejam favoráveis.

➡️ Colapinto entra na mira de mais uma equipe para Fórmula 1 em 2025

— Você sabe quando abraçá-lo, mas ele não é esse tipo de piloto. Ele resolve as coisas por si mesmo. A resiliência mental dele é enorme, e isso é parte da força que ele tem. Mas você consegue ver o quanto [vencer] significa para ele — afirmou o chefe da Red Bull.

continua após a publicidade

➡️Bortoleto na Fórmula 1: tudo que se sabe sobre acordo com Sauber para estreia em 2025

Max Verstappen no GP do Brasil, em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O inglês admitiu que não conseguia lembrar a última vez em que viu Verstappen tão animado em um pódio e afirmou que a pilotagem do vencedor em Interlagos foi “uma das maiores” da história da Fórmula 1.

— Acho que não o víamos tão animado em um pódio desde… Não consigo lembrar a última vez. Então, significou muito para ele. E realmente acredito que nós testemunhamos uma das maiores pilotagens da Fórmula 1 — finalizou Horner.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.