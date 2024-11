PVC, Neto, vidente e IA: saiba quem acertou o resultado de Palmeiras x Botafogo

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada pelo confronto direto na busca do título da competição entre Palmeiras e Botafogo. Fora de casa, o clube carioca venceu o adversário por 3 a 1, na última terça-feira (27), e agora só depende de si para levantar a taça. Relembre com o Lance! quais os personagens que acertaram o resultado no Allianz Parque.

Em um palpite ousado, o ex-jogador Neto, cravou o resultado da partida. Durante o programa "Donos da Bola", o apresentador surpreendeu a todos ao palpitar sobre uma vitória incontestável do Glorioso. O único erro foi apontar que o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, marcaria dois gols. O jogador passou o confronto em branco.

Do mesmo modo, a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, também havia palpitado a favor do Glorioso no confronto. Contudo, diferente de Neto, a plataforma não acertou o resultado da partida ao palpitar um triunfo do clube carioca por 3 a 2.

Por outro lado, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, mas conhecido como PVC, e o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTuber, erraram ao apontar o Palmeiras como favorito no confronto. Ambos, não apontaram um placar exato para a partida.

Botafogo perto do título

Após a vitória, o Botafogo encaminhou a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, a equipe do técnico Artur Jorge precisa apenas de si para levantar a taça do torneio nacional. Ainda faltam duas rodadas para o fim da disputa pelo título. O Glorioso enfrenta respectivamente o Internacional e o São Paulo, nos dias 4 e 8 de dezembro.

