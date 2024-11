PC Oliveira aponta dois erros da arbitragem em Palmeiras x Botafogo

O jogo entre Palmeiras e Botafogo, na última terça-feira (26), contou com alguns lances capitais da arbitragem no Allianz Parque. De acordo com Paulo César de Oliveira, a partida contou com dois erros, um no primeiro gol do Alvinegro, e outro no gol do Alviverde. O ex-árbitro explicou as situações no programa "Troca de Passes".

O primeiro lance citado por PC Oliveira é o do gol de Gregore. Para o ex-árbitro, Wilton Pereira Sampaio e o assistente erraram ao marcar escanteio. O comentarista ainda citou que o VAR não pode ser utilizado neste tipo de situação.

- No campo de jogo, o que chamou atenção é que houve dúvida da arbitragem. O Wilton demorou a sinalizar e depois da pressão que o Gregore fez, o assistente deu o escanteio. É importante frisar que não é um lance revisável. É um erro na origem, mas o VAR não pode fazer nada. O toque foi do Gregore, seria tiro de meta - disse PC Oliveira.

A segunda jogada analisada por PC Oliveira foi o do gol de Richard Ríos, já nos últimos minutos de jogo. O ex-árbitro afirmou que a presença de Gustavo Gómez perto de John causa impacto no goleiro, e o VAR deveria ter recomendado a revisão para marcar o impedimento do zagueiro paraguaio.

- A gente vai debater se o John chegaria ou não na bola, mas a orientação para os árbitros é a questão da proximidade. Você ter um jogador muito próximo do goleiro, como é o caso do Gustavo Gómez, e ele ter essa ação saindo da bola, essa ação tem impacto no goleiro. O goleiro vai ter uma dificuldade no reflexo em função do adversário que se encontra na frente. Causa impacto, tem que marcar o impedimento, o VAR deveria ter recomendado a revisão para o Wilton - comentou.

