Facincani não perdoa titular do Palmeiras: ‘Uma das maiores mentiras do clube’

O Palmeiras perdeu para o Botafogo por 3 a 1 na última terça-feira (26) e se complicou na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do Alviverde no Allianz Parque, o jornalista Felippe Facincani não perdoou o lateral-direito Marcos Rocha. Em vídeo no Youtube, o comentarista da "Placar" detonou o jogador e ironizou dirigentes do clube.

- Um dos piores jogadores recentes do Palmeiras. Uma das maiores mentiras que o Palmeiras teve, escorado por títulos e por outros atletas decisivos. O Palmeiras só foi campeão da Libertadores em 2021 porque ele não estava em campo. Parabéns a Anderson Barros, Abel Ferreira e Leila Pereira por terem renovado o contrato de um jogador que desde 2023 não poderia pisar no CT - disse Facincani.

Marcos Rocha foi expulso do jogo no segundo tempo após acertar o rosto de Igor Jesus. Wilton Pereira Sampaio deu cartão amarelo ao jogador, mas após revisão no VAR, voltou atrás na decisão e aplicou vermelho. Logo após a saída do lateral, o Alvinegro chegou ao segundo gol, com Savarino. Antes, o time carioca já havia marcado com Gregore, e chegou ao terceiro com Adryelson. O Palmeiras diminuiu com Richard Ríos.

Revelado pelo Atlético-MG, Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 e conquistou 12 títulos pelo clube, incluindo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Paulistão. Ao todo, são mais de 300 jogos com a camisa do Alviverde. Antes, o atleta também havia somado passagens por CRB, Ponte Preta e América-MG.

Reta final de Brasileirão do Palmeiras

Com a derrota, o Palmeiras caiu para a segunda posição na tabela, com 70 pontos, e viu o Botafogo chegar aos 73. Nas últimas duas rodadas, o Alviverde encara Cruzeiro e Fluminense, enquanto o Alvinegro tem duelos contra Internacional e São Paulo.

