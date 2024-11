Luis Roberto opina em lance polêmico que originou gol do Botafogo no Palmeiras

O primeiro gol do Botafogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26), gerou muita reclamação de alviverdes no Allianz Parque. Durante a transmissão da partida, a Globo mostrou a jogada envolvendo Gregore e Marcos Rocha com zoom aproximado, e o narrador Luis Roberto opinou no lance.

- A gente vai mostrar o lance que originou o gol do Botafogo com auxílio de uma lupa. O Marcos Rocha sobe com o Gregore, e a bola toca por último no Gregore. Houve muita reclamação por parte da comissão técnica e jogadores do Palmeiras - comentou Luis Roberto durante o intervalo.

Após a arbitragem assinalar escanteio no lance, o Botafogo fez jogada ensaiada e Gregore completou para o gol. O Alvinegro marcou mais dois na etapa final, com Savarino e Adryelson. Richard Ríos diminuiu. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 73 pontos e deixou o Alviverde para trás, com 70, na vice-liderança.