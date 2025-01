A controvérsia envolvendo Dudu, atacante do Cruzeiro, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, recebeu opiniões de gigantes do jornalismo, como Walter Casagrande e PVC. Casagrande condenou a atitude de Dudu, que insultou a presidente do Palmeiras, enquanto PVC saiu em defesa do jogador do Cruzeiro.

- Quem não tem argumento parte para a grosseria, para a ofensa, para a falta de educação. Poderia ter respondido da mesma maneira, e terminar ali [sem o xingamento], mas fez questão de mostrar a falta de educação e a grosseria. Achei absurda a resposta - disse Casagrande, que criticou a postura de Dudu ao xingar Leila.

PVC ressaltou a importância de Dudu para o Palmeiras, mencionando seus gols decisivos na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos, e argumentou que Dudu deixou o clube como um ídolo.

Se o Palmeiras deixou de arrecadar milhões, foi porque sua diretoria decidiu abrir mão de qualquer restituição. Em dezembro de 2022, a multa de rescisão de Dudu era divulgada pelos jornais em R$ 318 milhões. Em julho do ano passado, o Cruzeiro se dispôs a pagar US$ 4 milhões. (R$ 22,5 milhões). Dudu saiu de graça, porque a direção palmeirense (Leila) entendeu que deveria ser assim. Era justo mesmo, sendo um prêmio a quem foi símbolo da reconstrução de um clube gigante - defendeu PVC.

O episódio teve origem nas críticas de Leila Pereira sobre a forma como Dudu deixou o Palmeiras, após uma transferência frustrada para o Cruzeiro em meados de 2024. A resposta de Dudu nas redes sociais, onde ele destacou seu legado no Palmeiras com uma legenda provocativa, dividiu opiniões entre torcedores e figuras do futebol.