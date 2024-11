PVC aponta ‘defeito’ do Botafogo como chave para Palmeiras vencer duelo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O vencedor da partida desponta como o favorito ao título brasileiro de 2024. Para este duelo, o jornalista PVC encara o recente excesso de cruzamentos do Glorioso como a chave para o Palmeiras vencer a partida. Leia a análise abaixo;

A análise de PVC sobre Palmeiras x Botafogo no Brasileirão

"O técnico do Botafogo, Artur Jorge, refuta a ideia de que está apostando no chuveirinho. O segundo colocado do Brasileirão cruzou 153 vezes nos últimos três jogos, média de 51 por partida. Nos 32 jogos anteriores, a média era de 21 por jogo.

Cruzar não é doença. O excesso, um defeito. Denota a dificuldade de entrar na defesa contrária com tabelas, sejam pelos lados ou pelo meio. O Botafogo não tinha esta dificuldade. Está mais marcado, com menos capacidade de executar seu próprio repertório.

É provável que o Palmeiras condicione o jogo, se subir a marcação nos primeiros 20 minutos, para tentar fazer 1 x 0. Mas Abel pode ser mais precavido, obrigar o Botafogo a encontrar espaço onde não haverá e, neste caso, insistir em cruzamentos. Será um intenso jogo de estratégias, em que vencerá quem se adaptar mais às mudanças e alternâncias da partida."

Artur Jorge (Botafogo) e Abel Ferreira (Palmeiras), disputam taça do Brasileirão 2024 (Fotos: Thiago Ribeiro e Ettore Chiereguini/AGIF)

Duelo acontece antes da final da Libertadores

Com apenas três dias de distância entre Palmeiras x Botafogo e a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, o Alvinegro terá que lidar com o desgaste físico e emocional de disputar duas decisões na mesma semana. Além disso, precisará se deslocar de São Paulo para Buenos Aires, onde acontece a final do torneio continental.