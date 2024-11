Rizek compara Palmeiras e Botafogo, e analisa atitude do Alvinegro: ‘Está claro’

O apresentador André Rizek analisou o momento vivido pelo Botafogo antes do duelo pela liderança do Brasileirão, contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26). Durante o programa "Seleção Sportv", o jornalista comparou os clubes e citou "dificuldade tática" do time de Artur Jorge. Rizek também falou sobre a decisão do Alvinegro de convocar uma coletiva um dia antes da partida no Allianz Parque.

- Em 2023 era claro que foi vexame, amarelada. Esse ano, claro que tem o aspecto emocional, mas eu acho que há outras questões. O Palmeiras, até quando não joga bem, dá um jeito de vencer. O Botafogo me dá impressão que só consegue vencer quando joga bem. O Botafogo encarou Atlético-MG, Cuiabá, Vitória e Criciúma. Foram adversários que jogaram no campo de defesa e obrigaram o Botafogo a arrumar situações que ele não conseguiu ter. 70% de posse, 500 mil cruzamentos na área... É uma dificuldade tática de não conseguir furar esses times entrincheirados - disse Rizek.

- Por que o Botafogo convocou uma entrevista coletiva? Eu já tenho a resposta, para mim está claro. Para dizer que eles estão 'muitíssimo bem mentalmente'. Eu contei 4 vezes o Artur Jorge fazendo questão de afirmar que o Botafogo está bem mentalmente. Eu não sou psicólogo e não vou fazer psicologia de botequim, mas se tiver psicólogo assistindo ao programa, convido para dizer o que isso quer dizer na psicologia: um paciente que fique reafirmando 'eu estou muito bem, eu estou muito bem'. O que isso quer dizer na psicologia? - analisou o apresentador.

Prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

