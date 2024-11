Record contrata ex-árbitro da ‘Central do Apito’ para cobertura do Brasileirão

A Record montou uma grande equipe para a cobertura do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Um dos nomes já anunciados pela emissora é o do ex-árbitro Sálvio Spínola, que atuou pela Globo na extinta "Central do Apito" e agora vive os últimos dias de contrato na Band.

Sálvio se junta a outros recém-contratados pela Record, como: Cléber Machado, Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô (ex-atacante), Alexandre Oliveira, Bruno Laurence e Duda Gonçalves. O ex-árbitro de 56 anos já havia trabalhado na emissora durante o Campeonato Paulista deste ano.

Além de Globo e Band, o ex-árbitro também atuou na ESPN entre 2013 e 2019. Após a saída do canal esportivo da Disney, Sálvio foi contratado pela Globo para integrar a "Central do Apito". No início de 2023, o comentarista deixou a emissora, que encerrou o quadro e demitiu outros ex-árbitros, como Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo. Hoje, apenas Paulo César de Oliveira segue no canal.

Brasileirão na Record

Nova casa de Sálvio Spínola em 2025, a Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.