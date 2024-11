Ídolo do Botafogo vai à missa organizada por torcedores no Cristo Redentor

Ídolo do clube, Paulo Cezar Cajú compareceu em missa organizada por torcedores do Botafogo, nesta segunda-feira (25), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O Alvinegro Carioca encara o Palmeiras, em duelo que pode encaminhar o título brasileiro para um dos dois times. Dias depois, a equipe tem a decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG.

O evento foi realizado pelo Núcleo Esporte e Fé do Santuário e o Trem do Corcovado, que levou os torcedores do Botafogo ao Morro do Corcovado de forma gratuita. Os alvinegros compareceram em peso para rezarem e darem boas energias para o clube que vive momento decisivo na temporada.

- O Núcleo Esporte e Fé há muito tempo participa de grandes acontecimentos esportivos do Brasil, com o objetivo de reforçar a mensagem do Papa Francisco, encorajando instituições, entidades esportivas, comunidades religiosas, organizações educacionais e sociais a trabalharem em conjunto para garantir a prática esportiva com dignidade, protegendo a integridade desse esporte que é paixão nacional - destacou Padre Omar.

Um dos grandes ídolos do Botafogo, Paulo Cezar Cajú apareceu na missa. O ex-ponta conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro do clube, em 1968. Além disso, Cajú conquistou o Campeonato Carioca duas vezes (1967 e 1968), a Taça Guanabara (1967 e 1968) e o Torneio Início do Campeonato Carioca (1967 e 1977).

O Botafogo terá dois confrontos que pode marcar o torcedor para sempre. Na terça-feira (30), o clube encara o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30. O duelo pode encaminhar o título brasileiro para um dos times, já que estão empatados em pontos na tabela (70), mas com vantagem para o alviverde, que tem mais vitórias, 21 a 20.

Dias depois, no sábado (30), o Alvinegro Carioca encara o Alvinegro Mineiro na final da Libertadores. O Botafogo viaja para Buenos Aires, Argentina, e decide o título continental contra o Atlético-MG, no Monumental de Nuñez, às 17h. O título seria o primeiro do Glorioso no torneio.