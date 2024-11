Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, na partida que pode ser a "final" do Brasileirão. As duas equipes têm o mesmo número de pontos e estão separadas apenas pelo número de vitórias - o time paulista tem uma a mais-, e o jogo é o assunto mais comentado do futebol brasileiro. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador Craque Neto saiu do muro e deu um palpite ousado para a partida.

- Para mim, 3 a 1 para o Botafogo, com dois gols do Luiz Henrique. O Botafogo ganha, tem um time melhor do que o Palmeiras, e essa pressão muitas vezes é colocada de lado. Tem tudo para ganhar com a volta dele. Botafogo ganha amanhã até por conta das circunstâncias, do que aconteceu nos jogos contra o Atlético e Vitória. O time tem um grande treinador que é o Artur Jorge. Se ganharem amanhã, levam o Brasileirão e a Libertadores - disse o ex-jogador do Corinthians.

O Botafogo levou a melhor contra o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 70 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que tem uma vitória a menos. O Internacional é o terceiro colocado com 65 pontos, seguido por Fortaleza (64) e Flamengo (62).

Prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.