Flamengo está escalado para estreia em 2026 contra a Portuguesa-RJ

O Flamengo está escalado para o duelo antecipado com a Portuguesa, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, mas que marca a abertura do estadual e a estreia do Rubro-Negro na temporada de 2026. As joias da base terão a primeira oportunidade no ano.

Quem comanda a equipe é o técnico Bruno Pivetti, do sub-20. Para o primeiro compromisso do ano, o Rubro-Negro terá uma escalação repleta de jovens, já que o grupo principal só irá se reapresentar nesta segunda-feira (12).

Com isso, o Flamengo vai a campo diante da Portuguesa com: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Do outro lado, a Portuguesa, do técnico Alex Nascif, tem o seguinte 11 inicial: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo e Rhuan Silveira; Bruno Mota, Guilherme Silveira e Léo Muchacho.

Escalação do Flamengo para o jogo contra a Portuguesa (Foto: Divulgação)

✅Ficha técnica

FLAMENGO x PORTUGUESA-RJ

5ª rodada (antecipada) — Campeonato Carioca 2026

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio

ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

PORTUGUESA: Douglas Borges, Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo e Rhuan Silveira; Bruno Mota, Guilherme Silveira e Léo Muchacho.