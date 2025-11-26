Publicação de Neymar após notícia de lesão viraliza na web: 'Surreal'

Se queixando de dores no joelho, o craque Neymar realizou exames, nesta terça-feira (25), e pode desfalcar o Santos nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, após a notícia sobre a possível ausência no restante da temporada, o camisa 10 fez uma publicação sobre a casa de aposta e voltou a virar assunto entre os torcedores nas redes sociais.

O jogador, que saiu reclamando de dores no joelho no empate diante do Mirassol, há duas rodadas, foi submetido a exames e pode ficar de fora do restante da temporada. Em campo, o momento de Neymar era de evolução. No entanto, a publicação repercutiu negativamente entre os internautas, que destacaram que faltou timing para Neymar. Confira abaixo.

Lutando contra o rebaixamento, o Santos fará mais três jogos no Brasileirão. O Peixe recebe o Sport (28/11), visita o Juventude (3/12) e encerra a competição diante do Cruzeiro (7/12), na Vila Belmiro.

Entenda a situação de Neymar

O camisa 10 voltou a atuar três partidas seguidas como titular, disputando os 90 minutos em duas delas, contra Palmeiras e Mirassol, e sendo peça central no sistema ofensivo do Santos. A sequência, porém, foi interrompida no empate diante do Internacional, quando o atleta foi preservado, e a comissão técnica projetava utilizá-lo nas três rodadas finais do Brasileirão para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento.

O exame feito nesta tarde foi um pedido do próprio jogador, após Neymar voltar a sentir um incômodo no local no treino desta terça-feira. A preocupação aumentou internamente, e a possibilidade de uma lesão mais séria no menisco do joelho esquerdo passou a ser considerada, cenário que tiraria o atacante dos compromissos decisivos do clube na reta final do campeonato.

