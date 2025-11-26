Publicação de jogador do Flamengo sobre AeroFla viraliza: 'Passando mal'

Os torcedores do Flamengo se despediram do elenco de jogadores, nesta quarta-feira (26), em um AeroFla, antes da viagem do clube a Lima, no Peru, local da final da Libertadores. Após a festa, o meia Saúl Níguez realizou uma publicação nas redes sociais, que viralizou entre os torcedores.

Durante a festa, alguns torcedores subiram em cima do ônibus do clube e conseguiram invadir o veículo. O fato aconteceu com muita emoção e tietagem. Seguranças presentes dentro do ônibus foram responsáveis por conduzir os invasores para o lado de fora.

O fato foi tratado com naturalidade e humor pelos jogadores do Rubro-Negro. Nas redes sociais, Saúl compartilhou: "O segurança já trabalhou por hoje". A publicação viralizou rapidamente. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o AeroFla do Flamengo?

Texto por: Leonardo Bessa e Maurício Luz

O "AeroFla", festa organizada por torcedores do Flamengo, terminou em confusão, uso de força policial e danos ao ônibus da delegação rubro-negra na tarde desta quarta-feira (26), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O tumulto começou no momento em que o veículo entrou no Terminal de Cargas, local onde mais de 10 mil pessoas acompanhavam a despedida do elenco rumo a Lima, no Peru, para a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29).

A Polícia Militar tentou afastar o público que se aproximava indevidamente do trajeto do ônibus, alguns arremessando latas e outros objetos, o que desencadeou correria e confronto. Para dispersar os torcedores, agentes utilizaram balas de borracha, gás de pimenta e gás lacrimogêneo. Em resposta, parte dos presentes — entre eles torcedores comuns e integrantes de organizadas — atirou pedras, garrafas e latas em direção à tropa.

A cavalaria da PM foi acionada, aumentando o deslocamento desordenado da multidão. A confusão se espalhou pela área do Terminal de Cargas, e vários torcedores correram pela ponte próxima ao local. No meio do tumulto, crianças, idosos e mulheres se deitaram no chão para tentar se proteger.

Ônibus do Flamengo é danificado durante "AeroFla" (Foto: Leonardo Bessa)

Antes da briga, a festa havia começado por volta das 13h, com torcedores concentrados nos arredores do Terminal de Cargas para acompanhar a despedida da equipe. O ônibus do Flamengo deixou o Ninho do Urubu às 14h10 escoltado por agentes de segurança, e o deslocamento até o Galeão foi seguido por grande fluxo de rubro-negros, alguns vindos do BRT Galeão.

Apesar da confusão, a delegação rubro-negra seguiu para o embarque no Aeroporto do Geleão sem problemas. A chegada em Lima está prevista para às 22h (de Brasília), 20h no horário local.

