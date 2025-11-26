Comentarista se encanta com atitude da torcida do Flamengo: 'Imagem linda'

O Flamengo embarca para Lima, onde será disputada a final da Libertadores, nesta quarta-feira (26). A torcida do Rubro-Negro preparou uma festa muito especial para os jogadores, e Paulo César Vasconcellos, da Globo, ficou encantado.

O Sportv acompanhou o "AeroFla" na íntegra, e PC Vasconcellos se encantou com a cena de milhares de torcedores do Flamengo acompanhando o ônibus da delegação.

- Esse é o verdadeiro AeroFla. A maioria dessas pessoas não consegue mais ir ao estádio. E é por isso que para elas esse momento tem um significado muito especial. É uma imagem linda. É uma cena explícita de paixão - declarou PC Vasconcellos.

Torcedores do Flamengo sobem em cima do ônibus na chegada ao aeroporto (Foto: Reprodução / Ge TV)

Veja cena de torcedores do Flamengo no aeroporto

AeroFla

O Flamengo viaja nesta quinta-feira (26) para Lima, onde disputará a final da Libertadores com o Palmeiras. Para demonstrar apoio ao time, os torcedores organizam o tradicional "AeroFla", se mobilizando do Ninho do Urubu, de onde saem os ônibus da delegação rubro-negra, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, do qual embarcam para o Peru.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Os gigantes brasileiros batalham para ver quem será o primeiro tetracampeão continental do país. O jogo também é reedição da final de 2021, vencida pelo Alviverde.

Além da Libertadores, os dois gigantes estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (25), o Rubro-Negro empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, e o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3 a 1. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Verdão.

