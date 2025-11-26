Flamengo acerta planejamento para possível festa do título da Libertadores

O Flamengo pode conquistar o tetracampeonato da Libertadores neste sábado (29), e a diretoria rubro-negra antecipou o planejamento para uma possível festa do título assim que o time retornar do Peru e se reuniu, nesta quarta-feira, com representantes do governo do estado do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Após a reunião, as partes definiram uma data para a comemoração junto à torcida: domingo (30), logo após o desembarque do elenco no Galeão, no Rio de Janeiro. Assim como a data, a localização da festa também foi definida. Será entre a rua Primeiro de Março até a Av. Presidente Antônio Carlos.

➡️Com ou sem Pedro? Flamengo divulga relacionados para a final da Libertadores

O horário, no entanto, ainda não foi confirmado. A tendência é que todas as informações sejam oficializadas somente se o título foi confirmado no sábado, a partir das 18h (de Brasília), no Monumental. As informações foram divulgadas pelo jornalista Renan Moura.

continua após a publicidade

A Prefeitura do Rio pretende repetir a mesma estrutura que disponibilizou para a festa no centro da cidade nas Libertadores de 2019 e 2022, últimas vitórias do Flamengo.

➡️AeroFla: Embarque do Flamengo rumo à final da Libertadores reúne milhares de torcedores

Quando será a final da Libertadores?

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h (de Brasília), no Monumental, em Lima, no Peru. O jogo terá transmissão da Globo, Sportv, ESPN, geTV e Disney+. O Flamengo embarca nesta quarta-feira rumo à capital peruana, às 17h (de Brasília). O ônibus do Rubro-Negro foi 'escoltado' por uma multidão desde o Ninho do Urubu até o Galeão. Veja fotos!

continua após a publicidade