O meia Jorginho, do Arsenal e alvo do Flamengo, é personagem do reality show "Married to the game", da Amazon Prime UK. Ao lado da esposa Catherine Harding, o jogador compartilha momentos da vida extracampo no programa, que busca contar os bastidores da relação de atletas populares na Inglaterra com suas respectivas cônjugues.

O reality show até o momento tem apenas uma temporada com seis episódios e está disponível apenas para a região da Inglaterra. Além de Jorginho, os jogadores Riyad Mahrez, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e İlkay Gündoğan, do Manchester City (ING), também participaram da atração do Amazon Prime.

O sucesso dos primeiros episódios da série fez a plataforma de streaming renovar o programa para uma nova temporada. A novidade está prevista para ficar disponível no dia 8 de abril. Desta vez, além de Jorginho e Mahrez, os atletas Marc Cucurella, do Chelsea (ING), Gabriel Magalhães, do Arsenal (ING) e Leon Bailey, do Aston Villa (ING), também vão estar presentes.

Possível chegada ao Flamengo

Em meio a vida de celebridade e de jogador, Jorginho pode ter uma decisão importante para a carreira nos próximos meses. Os rumores de uma possível chegada do meia ao Flamengo, esquentaram na última quarta-feira (19). O fato aconteceu após o jogador desembarcar no Rio de Janeiro para curtir, com a família, os dias de pausa do futebol europeu para a Data Fifa.

A diretoria do Rubro-negro já tornou público o interesse pela aquisição do jogador e mantém contato com o agente dele. A intenção é ter o atleta à disposição para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Por outro lado, Jorginho tem contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho. Atualmente, ele é um jogador de composição de elenco no time do técnico Mikel Arteta.