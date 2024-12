Denílson quebra silêncio e revela propostas após saída da Band; confira

Cerca de uma semana após se despedir da Band, o ex-jogador Denílson falou sobre o futuro na TV a partir de 2025. Antes de entrar em campo no "Jogo das Estrelas", no Maracanã, o comentarista, que marcou época no "Jogo Aberto", conversou com o Lance! e afirmou que recebeu "várias" propostas. Assista ao vídeo acima:

