Denilson Show se despede da Band e muda de ares no jornalismo

Nesta sexta-feira (20), Denilson Show fez sua despedida da Band. O ex-jogador, que tinha vínculo com a emissora até março de 2027, anunciou sua saída em discurso emocionado no programa "Jogo Aberto", que se dará de forma exata a partir de janeiro de 2025.

Com passagens por Palmeiras e São Paulo, o natural de Diadema já tem em sua mesa uma proposta da Globo para o próximo ano; a Amazon Prime também cerca a situação. Até dia 3 do próximo mês, o paulista ainda aparecerá em eventos gravados pela Bandeirantes.

- Fui muito feliz aqui. Entrei na Band como um menino e saio como um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos os meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos - afirmou o comentarista.

Denilson chegou à Band em 2010, para fazer parte do corpo de analistas da emissora na Copa do Mundo da África do Sul. Entretanto, a qualidade demonstrada nas transmissões foi tamanha que os diretores optaram por manter o ex-atleta.

Após passar por outros programas, o comentarista ganhou espaço no Jogo Aberto e se firmou em grande parceria com a apresentadora Renata Fan. Depois de 14 anos, Denilson Show fechou o ciclo e deve definir o futuro nos próximos dias.

