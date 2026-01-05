Torcedores do Botafogo mandam recado a Savarino após interesse do Fluminense

Botafogo e Fluminense tem uma rivalidade histórica, iniciada na zona sul do Rio de Janeiro, há décadas. Na janela de transferências de 2026, os clubes podem deixar isso de lado, já que o Tricolor das Laranjeiras quer a contratação de Jefferson Savarino, do Glorioso.

continua após a publicidade

O camisa 10 está no Botafogo desde 2024, e o Fluminense surgiu como interessado nos últimos dias. Tratado como ídolo por grande parte da torcida alvinegra, Savarino ainda não respondeu se aceita a proposta do rival.

➡️Mauro Cezar comenta possível reforço do Flamengo: 'Não é melhor'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo mandaram recados a Savarino após interesse do Fluminense. A maioria deles pediu a permanência do venezuelano, que foi um dos protagonistas dos títulos do Brasileirão e Libertadores. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Savarino marcou gol contra o Fluminense em 2025 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja recados da torcida do Glorioso

Fluminense e Botafogo encaminham acordo em transação por Savarino; veja termos

Fluminense e Botafogo encaminharam os termos para uma troca de jogadores, envolvendo Savarino e Wallace Davi, volante de 18 anos do Tricolor. Ainda falta o aceite do venezuelano, que iria em definitivo para o rival em troca do Moleque de Xerém e uma compensação financeira. As informações iniciais são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

A negociação entre Fluminense e Botafogo começou com a sondagem da diretoria do Flu sobre a situação do craque alvinegro, e as conversas evoluiram para a possível troca. O camisa 10 do Alvinegro recebeu sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas não acenou positivamente para a ideia de sair do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Savarino ainda conversará com a direção para definição de seu futuro. Ele não se reeapresentou neste domingo (4), pois ficou preso na Venezuela, que está com aeroportos fechados após os ataques dos Estados Unidos na madrugada de sábado.

Por parte do Alvinegro, há o entendimento de que Savarino não rendeu o esperado em 2025 e pode perder espaço em 2026 com Martín Anselmi, além de uma queda em valor de mercado. Wallace Davi, por sua vez, é muito bem avaliado como grande prospecto para os próximos anos, tendo as características desejadas pelo projeto. Acordo próximo entre Botafogo e Fluminense.