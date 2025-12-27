Torcedores do Flamengo se desesperam com situação de Filipe Luís

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, estabeleceu este domingo (28), como prazo limite para que o empresário de Filipe Luis (Jorge Mendes) dê uma resposta sobre a proposta de renovação oferecida ao treinador. Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes. Pelo Flamengo, Boto é quem negocia, mas Bap já determinou que a oferta do clube é definitiva. Apesar do prazo, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho.

Apreensivos, os torcedores do Flamengo sofrem com o imbróglio da renovação de Filipe Luís. Afinal, o ex-jogador não só atende as expectativas no cargo de treinador, como também ocupa um imenso espaço de ídolo no coração rubro-negro.

Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além da Copa do Brasil de 2024.

Os valores envolvidos na renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.

