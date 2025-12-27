Torcedores do Flamengo se desesperam com situação de Filipe Luís
Negociação com Flamengo ganha novo capítulo
- Matéria
- Mais Notícias
Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, estabeleceu este domingo (28), como prazo limite para que o empresário de Filipe Luis (Jorge Mendes) dê uma resposta sobre a proposta de renovação oferecida ao treinador. Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
Quais clubes brasileiros mais arrecadaram em premiações em 2025; veja o Top 10
Lance! Biz
Galvão Bueno tem alta hospitalar após princípio de pneumonia
Fora de Campo
Nova série documental do Palmeiras estreia neste sábado (27)
Fora de Campo
De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes. Pelo Flamengo, Boto é quem negocia, mas Bap já determinou que a oferta do clube é definitiva. Apesar do prazo, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho.
Apreensivos, os torcedores do Flamengo sofrem com o imbróglio da renovação de Filipe Luís. Afinal, o ex-jogador não só atende as expectativas no cargo de treinador, como também ocupa um imenso espaço de ídolo no coração rubro-negro.
Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além da Copa do Brasil de 2024.
Os valores envolvidos na renovação de Filipe Luís com o Flamengo
Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
- Matéria
- Mais Notícias