Com o final do ano se aproximando, já temos definidos os clubes brasileiros que mais arrecadaram com premiações em 2025. Confira com o Lance! quais foram os 10 times do Brasil que mais faturaram com competições no ano.

Vale ressaltar que todos os números apresentados na matéria são referentes às premiações e arrecadação por competição. O Lance! não está levando em consideração venda de camisas, valor arrecadado mensalmente com assinaturas de sócio torcedor, bilheteria e etc.

Top 10 que mais arrecadaram:

1 . Flamengo - R$ 418,7 milhões 2 . Fluminense - R$ 401,1 milhões 3 . Palmeiras - R$ 357,6 milhões 4 . Botafogo - R$ 229,8 milhões 5 . Corinthians - R$ 132,4 milhões 6 . Bahia - R$ 79,7 milhões 7 . São Paulo - R$ 77,1 milhões 8 . Cruzeiro - R$ 69,4 milhões 9 . Vasco: - R$ 65,7 milhões 10 . Atlético Mineiro - R$ 65,3 milhões

Arrascaeta, do Flamengo, antes do duelo contra o Pyramids (Foto: Divulgação/Libertadores)

Qual competição mais gerou dinheiro aos Brasileiros?

O Mundial de Clubes da Fifa, ou Super Mundial, realizado no verão europeu, foi a competição que mais deu dinheiro aos seus participantes em todo o planeta em 2025. No campeonato, tivemos quatro representantes brasileiros disputando o título mundial.

1 . Palmeiras, se classificou pelas conquistas das Libertadores de 2020 e 2021. 2 . Flamengo, se classificou pela conquista da Libertadores de 2022. 3 . Fluminense, se classificou pela conquista da Libertadores de 2023. 4 . Botafogo, se classificou pela conquista da Libertadores de 2024.

As quatro primeiras colocações do ranking geral de brasileiros que mais faturaram não poderia ser diferentes. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo são os primeiros. Na competição, a equipe brasileira que chegou mais longe foi o Tricolor das Laranjeiras. Até então comandados por Renato Gaúcho, o Time de Guerreiros chegou à semifinal, batendo equipes como Al Hilal e Inter de Milão. Na semi, acabou ficando no caminho do Chelsea, que acabou por conquistar o título.

O Flamengo caiu nas oitavas, para o Bayern de Munique. Durante a competição, o Rubro Negro venceu o Chelsea, que posteriormente se tornaria campeão. Já o Botafogo, que venceu o Paris Saint Germain (atual campeão da Champions League) na fase de grupos, foi eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final. O Verdão, por sua vez, assim como o Fluminense, ficou no caminho dos Blues nas quartas de finais.

Somando os valores arrecadados pelo Mundial de Clubes, o Fluminense foi a equipe que mais faturou. No entanto, na classificação geral, foi ultrapassado pelo Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, repetindo o feito do ano de 2019.