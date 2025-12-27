menu hamburguer
Quais clubes brasileiros mais arrecadaram em premiações em 2025; veja o Top 10

Clubes que jogaram o mundial lideram, veja a ordem

27/12/2025
Elenco do Fluminense perfilado antes de jogo de volta de semifinal da Copa do Brasil
imagem cameraElenco do Fluminense perfilado antes de jogo de volta de semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Com o final do ano se aproximando, já temos definidos os clubes brasileiros que mais arrecadaram com premiações em 2025. Confira com o Lance! quais foram os 10 times do Brasil que mais faturaram com competições no ano.

Vale ressaltar que todos os números apresentados na matéria são referentes às premiações e arrecadação por competição. O Lance! não está levando em consideração venda de camisas, valor arrecadado mensalmente com assinaturas de sócio torcedor, bilheteria e etc.

Top 10 que mais arrecadaram:

  1. Flamengo - R$ 418,7 milhões
  2. Fluminense - R$ 401,1 milhões
  3. Palmeiras - R$ 357,6 milhões
  4. Botafogo - R$ 229,8 milhões
  5. Corinthians - R$ 132,4 milhões
  6. Bahia - R$ 79,7 milhões
  7. São Paulo - R$ 77,1 milhões
  8. Cruzeiro - R$ 69,4 milhões
  9. Vasco: - R$ 65,7 milhões
  10. Atlético Mineiro - R$ 65,3 milhões
Arrascaeta - Flamengo
Arrascaeta, do Flamengo, antes do duelo contra o Pyramids (Foto: Divulgação/Libertadores)

Qual competição mais gerou dinheiro aos Brasileiros?

O Mundial de Clubes da Fifa, ou Super Mundial, realizado no verão europeu, foi a competição que mais deu dinheiro aos seus participantes em todo o planeta em 2025. No campeonato, tivemos quatro representantes brasileiros disputando o título mundial.

  1. Palmeiras, se classificou pelas conquistas das Libertadores de 2020 e 2021.
  2. Flamengo, se classificou pela conquista da Libertadores de 2022.
  3. Fluminense, se classificou pela conquista da Libertadores de 2023.
  4. Botafogo, se classificou pela conquista da Libertadores de 2024.

As quatro primeiras colocações do ranking geral de brasileiros que mais faturaram não poderia ser diferentes. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo são os primeiros. Na competição, a equipe brasileira que chegou mais longe foi o Tricolor das Laranjeiras. Até então comandados por Renato Gaúcho, o Time de Guerreiros chegou à semifinal, batendo equipes como Al Hilal e Inter de Milão. Na semi, acabou ficando no caminho do Chelsea, que acabou por conquistar o título.

O Flamengo caiu nas oitavas, para o Bayern de Munique. Durante a competição, o Rubro Negro venceu o Chelsea, que posteriormente se tornaria campeão. Já o Botafogo, que venceu o Paris Saint Germain (atual campeão da Champions League) na fase de grupos, foi eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final. O Verdão, por sua vez, assim como o Fluminense, ficou no caminho dos Blues nas quartas de finais.

Somando os valores arrecadados pelo Mundial de Clubes, o Fluminense foi a equipe que mais faturou. No entanto, na classificação geral, foi ultrapassado pelo Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores, repetindo o feito do ano de 2019.

