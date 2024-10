Comentarista detona chance de Rodri vencer a Bola de Ouro: ‘Barbaridade’

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023-24 (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro

O comentarista Bruno Formiga, dos canais TNT Sports, detonou a possível escolha de Rodri, ao invés de Vinícius Jr, como vencedor da Bola de Ouro. De acordo com a apuração do jornalista Fabrizio Romano, o prêmio de melhor jogador da última temporada será dado para Rodri, do Manchester City.

➡️Quem é Rodri, apontado como favorito para vencer a Bola de Ouro?

➡️Jornalista discorda de acusações de racismo na Bola de Ouro: ‘Perigoso’

Em uma postagem nas redes sociais, o comunicador afirmou que o volante espanhol não deveria ganhar a premiação. Em análise, Bruno Formiga aponta os critérios do concurso. Para ele, Rodri não teria sido os melhor jogador da temporada do próprio clube e na da seleção espanhola, que conquistou a última euro.

- São três critérios avaliados na Bola de Ouro. O desempenho coletivo, dos títulos da equipe na temporada, o individual, os jogos decisivos, e o fair-play, a classe do jogador… Não foi a melhor temporada do Rodri, ele não foi o principal jogador do time dele, da seleção dele, nem da Champions - iniciou o comentarista.

Além disso, Bruno Formiga também pontou que o jogador espanhol não teria vivido a melhor temporada na carreira na última temporada. Ele ainda saiu em defesa do Real Madrid, que possivelmente não levará nenhum representante para a cerimônia de premiação.

- Ele foi eleito o melhor da Euro, por uma barbaridade. Qual é a lógica de quem votou? Nessa insanidade coletiva que está prestes a acontecer. Acho que o Real Madrid não entendeu a avaliação dos critérios e tá certo em não mandar ninguém (para a cerimônia) - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A premiação

Além de Vini Jr e Rodri, outros 28 atletas também foram selecionados para a premiação. Nomes importante do futebol mundial moderno como Haaland, Mbappé e Lamine Yamal também apresem na lista. Ao todo, 100 jornalistas de países diferentes do mundo participam da votação para ranquear os atletas. O resultado do ganhador do concurso acontece nesta segunda-feira (28), às 16h. Veja lista completa de atletas abaixo:

Os 30 finalistas que concorrem à Bola de Ouro:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Artem Dovbyk (Dnipro/Girona/Roma)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Club)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)