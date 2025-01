Programa esportivo coloca gigante como 5ª força do Paulistão: ‘Mirassol em 4°’

O Paulistão começa na próxima semana e as previsões sobre os favoritos já foram pauta no programa "ESPN FC". Durante a edição da última segunda-feira (6), integrantes da atração colocaram o Santos como a 5ª força do torneio, com o Mirassol acima do Peixe.

- O Santos está muito atrasado, não dá, está muito longe. Com todo respeito que eu tenho pelo Santos, mas, para mim, o Mirassol fica em 4° e o Santos em 5º - disse o jornalista Osvaldo Pascoal.

A apresentadora Daniela Boaventura e o ex-jogador Zinho concordaram com Pascoal, enquanto o jornalista Breiller Pires discordou e pôs o Santos como 4ª força. Nos votos do programa, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, nessa ordem, formam o top-3 do Paulistão.

Vice-campeão paulista em 2024, o Santos conquistou a Série B do Brasileirão no ano passado, e começa 2025 sob comando do técnico Pedro Caixinha. O português comandou o Red Bull Bragantino nas últimas duas temporadas até ser demitido no fim de outubro.

Palpites no Cariocão, Gauchão e Mineiro

Os integrantes do "ESPN FC" também opinaram sobre os favoritos no Cariocão, com Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense formando o top-4. No Rio Grande do Sul, o Internacional ficou à frente do Grêmio, enquanto em Minas Gerais o Cruzeiro superou o Atlético-MG.

